«تايم» الأمريكية تختار القاهرة ضمن أفضل 10 وجهات سياحية فى أفريقيا

اختارت مجلة "تايم" الأمريكية، مدينة القاهرة، في تصنيفها السنوي الثالث، لتكون ضمن قائمة أفضل 10 مدن سياحية أوصت بزيارتها في أفريقيا، وضمن أفضل ١٠٠ وجهة استثنائية في العالم خلال عام ٢٠٢١، قائلة إن "الحكومة المصرية تستثمر بكثافة في مشاريعها السياحية لجذب أكبر عدد من السياح إلى العاصمة في المستقبل".

ووفقاً لما نقله موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي، في تقرير نشر أمس الإثنين، جاء اختيار مدينة القاهرة في قائمة التايمز لأفضل وجهات العالم لعام ٢٠٢١؛ بسبب بناء المتحف المصري الكبير، والذي ينتظر العالم افتتاحه قريبًا هذا العام في موقعه بالقرب من أهرامات الجيزة، مضيفًا "هناك الكثير من الأشياء الرائعة التي يمكن للمرء القيام بها في القاهرة".

وتابع الموقع: "سيصبح المتحف المصري الكبير عند افتتاحه أكبر متحف أثري في العالم، حيث يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، بما في ذلك الآلاف من المقتنيات النادرة لمقبرة الفرعون توت عنخ آمون، داخل أسواره الحديثة".

ولفت الموقع إلى أن مجلة التايم اعتمدت في إعداد قائمتها على ترشيحات من مراسلي المجلة من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على أولئك الذين يقدمون تجارب جديدة ومثيرة.

وأشار إلى أن المجلة البارزة قامت بإعداد القائمة السنوية الثالثة لأفضل الأماكن في العالم " تكريمًا للقائمين على صناعة السياحة والسفر (سواء أشخاص أو شركات) الذين استطاعوا وسط ظروف استثنائية التكيف والبناء والابتكار، بالاضافة الى تسليط الضوء على الإبداع والتنشيط والترويج للوجهات في جميع أنحاء العالم.

وهذا الأسبوع، اختارت صحيفة "تليجراف" البريطانية مصر ضمن أفضل 20 وجهة سياحية في العالم "تمنح شعورًا رائعًا بالمغامرة ومصدرًا للإلهام"، ونصحت السياح البريطانيين بالسفر إلى أرض الفراعنة والاستمتاع برحلة نيلية تتضمن زيارة بعض المواقع الأثرية.

وذكرت الصحيفة، أن السفر إلى مصر هذا العام يأتي ضمن الرحلات "المشوقة التي من الممكن أن تغير مجرى الحياة والتي حلمنا بها لفترة طويلة"، مشيرًا إلى أن مصر تعد من أفضل الوجهات للخروج في رحلات نيلية ترفيهية خلال فصل الشتاء لما تتمتع به البلاد من مقومات تاريخية وسياحية ومعالم أثرية على ضفاف نهر النيل.