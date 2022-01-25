الجزائر تدين الاعتداءات الحوثية على السعودية والإمارات

أعربت الجزائر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتوالي الاعتداءات الحوثية على كلٍ من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية - في بيان - أن الجزائر تجدد شجبها لهذه الأعمال العدائية، وتجدد تضامنها الدائم مع هذين البلدين الشقيقين.

كان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن قد أعلن، مساء أمس الأحد، تعرض منطقة جازان جنوبي السعودية لـ"اعتداء وحشي بصاروخ باليستي" نفذه الحوثيون، وأسفر عن إصابة شخصين.

وأفادت وزارة الدفاع الإماراتية باعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون، سقطت بقاياهما بمناطق متفرقة حول إمارة أبو ظبي، ولم يؤد الهجوم إلى سقوط خسائر بشرية.

وعلى صعيد آخر، سجلت الجزائر رقماً قياسياً جديداً في الإصابات اليومية لفيروس كورونا المستجد بعدما رصدت وزارة الصحة 2215 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بزيادة 81 حالة عن حصيلة اليوم السابق، ليرتفع مجموع الإصابات إلى 238 ألفا و885.

وذكرت الوزارة في بيان لها عن الوضعية الوبائية في البلاد، أنها أحصت 13 حالة وفاة جديدة بانخفاض حالة واحدة عن اليوم السابق، ليصل إجمالي الوفيات إلى 6 آلاف و508.

كما أشارت الوزارة إلى تعافي 988 حالة جديدة، ليصبح عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء 160 ألفا و624، بينما يتواجد 39 مريضا في العناية المركزة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى و السعال و ضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.