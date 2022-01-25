السفير البريطانى بالقاهرة: المستثمرون الأوروبيون يرون فرصا جيدة للاستثمار فى مصر

أكد جاريث بيلي السفير البريطاني في القاهرة، أن المستثمرين الأوروبيين يرون فرصا جيدة في مصر للاستثمار بالطاقة المتجددة سواء عن طريق الشمس أو الرياح أو الهيدروجين الأخضر.



وقال السفير جريث بيلي ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "تن" الفضائية لبرنامج "بالورقة والقلم" مع الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك فرصا ذهبية أمام الشعب المصري لإنتاج الطاقة الخضراء باعتبارها المستقبل، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تشجع على استثمارات البنية التحتية ونشاهد في كل مكان الطرق الجديدة ومحطات توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وإنتاج الهيدروجين.



وأعرب السفير البريطاني عن سعادته لتواجده بمصر، مشيرا إلى أن هناك فرصة ذهبية بين مصر وبريطانيا للحوار حول كيف يمكن دعم ومساندة مصر حال تنظيم قمة المناخ المقبلة، وكيفية دعم مصر في تمويل المشروعات الخضراء.



وأشار إلى أن مصر معروفة كقوة عظمى في تنفيذ المشروعات الخضراء، وهو يرى ذلك من خلال مشروعات توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وإنتاج الهيدروجين الأخضر.



من جهة أخرى، قال السفير البريطاني إن منتدى شباب العالم كان ضروريا واستثنائيا، لكون العالم يمر بظروف صعبة وتداعيات كورونا على العالم أجمع، كما أن المنتدى محاولة ثمينة لتجميع الشباب من كافة أنحاء العالم للحوار.



وأضاف أن المنتدى تضمن الحوار حول التكنولوجية ومكافحة تغير المناخ، وتشجيع فرص العمل للشباب، موجها الشكر للحكومة المصرية على انعقاد منتدى الشباب.



وتابع السفير البريطاني بالقاهرة، أنه كان يزور مصر منذ 20 عاما، والفرق بين الفترة الماضية والفترة الحالية أن هناك نوعا من الديناميكية والشعب المصري يريد أن يتقدم للأمام بسرعة ولديه أمل وطموح.

وفي وقت سابق، أعرب السفير البريطاني لدى القاهرة جاريث بايلي، عن ثقته في قدرة مصر على تنظيم قمة المناخ المقبلة، لما شهده من تنظيم رائع خلال مشاركته في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة وهو ما أثبت أن مصر قادرة على تنظيم الأحداث الكبيرة.



وقال السفير البريطاني في تصريح لقناة "إكسترا نيوز" على هامش فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة المنعقد في مدينة شرم الشيخ، إنه تواصل مع الشباب المشارك في المنتدى ووجد كافة المشاركين متفائلين بالمستقبل، على الرغم من الضغوط الاقتصادية والصراعات في العالم وظاهرة التغير المناخي وفيروس كورونا.