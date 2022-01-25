الثلاثاء 25 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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توك شو

وزيرة الهجرة: نحرص على مشاركة رواد الأعمال المصريين بمؤتمر «مصر تستطيع»

 أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن الوزارة تستعد لإقامة مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، ويستهدف رجال الصناعة والخبراء ومن يعملون في شركات عالمية.

وقالت مكرم ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "إكسترا نيوز" الفضائية لبرنامج "عصر الشباب" - إن الوزارة حريصة على إشراك الشباب من رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة في مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، موضحة أن جلسات المؤتمر تهدف إلى تبادل الأفكار والاحتكاك مع الخبراء وعمل قاعدة بيانات لرواد الأعمال الواعدين من المصريين حول العالم.

وأشارت إلى أن المؤتمر يستهدف العديد من الشرائح وكل منهما يختلف عن الآخر، موضحة أن الوزارة لديها قاعدة بيانات من العلماء والخبراء والأطباء، ولكن الآن نعمل على البحث عن الخبراء في المجال الصناعي.

وأوضحت أن مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، والذي يضم ورشا مختلفة في صناعات الدواء والسيارات والتكنولوجيا والغزل والنسيج، وجلسة عن الفرص الاستثمارية في الصناعة في أفريقيا.

من جهة أخرى، أكدت السفيرة نبيلة مكرم، أن منتدي شباب العالم يعد بمثابة رسالة للعالم بأن الدولة المصرية تستمع لكل الآراء، فضلًا عن اهتمامها بشريحة الشباب في الداخل والخارج، مشيرة إلى أن :"الشباب المصري بات يشارك في الحوار المجتمعي وأصبح صانعا للقرار أيضًا".

وكشفت وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج عن تفاصيل إطلاق مبادرة شباب رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة، لافتة إلى أن منتدى شباب العالم خرج بتوصيات في هذا الصدد، موضحة أن المبادرة تهدف إلى ربط شباب مصر بالخارج والداخل من رواد الأعمال.

وأكملت وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن المبادرة تعمل على إتاحة الفرصة للاستفادة من الأفكار المقترحة من رواد الأعمال من شبابنا بالخارج وتوسيع آفاق التعاون مع الأشقاء من الشباب الأفريقي والربط بين علمائنا وخبرائنا بالخارج والشباب المصري من رواد الأعمال في مختلف المجالات.

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