الثلاثاء 25 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

برلمانية أوروبية: ربع عمال إيطاليا يعانون من الفقر

عمال إيطاليا
عمال إيطاليا

قالت عضوة البرلمان الأوروبي دانييلا روندينيللي إن واحدا من بين كل أربعة عمال في إيطاليا يكابد الفقر، لذلك هناك حاجة إلى تحديد حد أدنى للأجور.


ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) عن السياسية الإيطالية، العضوة في حركة خمس نجوم، قولها إن تقريرًا أعد بتكليف من وزارة العمل، يصحح بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات)، التي كانت تقول إن نسبة العمال الفقراء في البلاد تقف عند 11.8 في المئة.


وأوضحت روندينيللي أن التقرير كشف أن عدد العمال الفقراء في إيطاليا يقف عند مستويات أعلى بكثير، أي ما يعادل نسبة 24.2 في المئة من القوة العاملة، وذلك بعد بحث أعداد من يمتلكون عقد عمل يستمر لأقل من سبعة أشهر، والعاملين غير المستقرين وغير المتفرغين.


وأشارت روندينيللي إلى أنه في ضوء هذه الأرقام، يعتبر تنفيذ قانون الحد الأدنى ضرورة، وليس احتمالًا، لذلك قدمت حركة خمس نجوم إلى البرلمان اقتراحًا بهذا الصدد على أمل أن تتم مناقشته والموافقة عليه في أقرب وقت ممكن، إذ إن هناك حاجة للتوصل لاتفاق في أقرب وقت ممكن مع قوى الأغلبية الأخرى لزيادة الأجور التي يتم تجاهلها بشكل متزايد بسبب الارتفاع الحاد لمستوى التضخم والأسعار الباهظة للفواتير.

قدم قانون وزارة ايطالي على العاملين البرلمان مستوى عقد ادنى عمل إيطاليا ارتفاع البرلمان الاوروبى الاوروبي السياسية موافقة القوة إيطالية القوة العاملة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر والجزائر.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

رسالة جديدة من منى زكى بعد الهجوم عليها فى «أصحاب ولا أعز»

السيطرة على حريق فى كنيسة العذراء مريم بإدفو (صور)

وزيرة الهجرة: نحرص على مشاركة رواد الأعمال المصريين بمؤتمر «مصر تستطيع»

أول رد من منى زكى بعد الهجوم عليها بسبب فيلم «أصحاب ولا أعز»

ألمانيا ترفض زيادة أعداد الجماهير لمباريات البوندسليجا بسبب كورونا

رابطة العالم الإسلامى تدين الهجمات الحوثية على السعودية والإمارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الطلائع

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

منى رجب

عيد الشرطة الذى تتجلى فيه البطولات المصرية

ماجد حبته

الذين ثاروا.. والذين غاروا

أحمد سعد زايد

المرأة العربية ناقصة الأهلية.. ما الحل؟

حسين دعسة

مجلس الأمة الأردنى.. لحظة الحسم السياسى تبدأ مع قوانين الانتخاب والأحزاب

القس. رفعت فكرى

نصائح خبير !!

لواء. محسن الفحام

الشرطة العصرية والجمهورية الجديدة

صور

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة موسكو وكييف.. كيف تستعد إسرائيل لإجلاء يهود أوكرانيا؟

«لابيد»: صفقة شراء الغواصات أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل

«الخارجية الفلسطينية»: جرائم الإحتلال تخريب متعمد للجهود الأمريكية