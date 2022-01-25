الثلاثاء 25 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طبيب وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم بالبحيرة

حادث تصادم
حادث تصادم

لقي طبيب مصرعه، بينما أصيب 4 أشخاص آخرين، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم فى جميع أنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين  توك توك، وسيارة ميكروباص أمام قرية النشو على طريق إيتاى البارود - التوفيقية بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة في مستشفى إيتاى البارود العام. 

 

 تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاى البارود بوجود حادث تصادم  أمام قرية النشو على طريق إيتاى البارود - التوفيقية.

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وبالفحص تبين وفاة  محمود حسن جويلى، ٣٤ سنة يعمل طبيب ومقيم فى قرية الحوتة التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاي البارود، بينما أصيب كل من: "يوسف عيد شعبان  ٦ سنوات قرية الحوتة إيتاى البارود بإشتباه كسر بالجمجمة و اشتباه نزيف داخلي ومحمد الشحات النشار  ٢٥ سنة قرية الحوتة اشتباه كسر بالجمجمة و اشتباه نزيف داخلي، حامد أحمد حامد شاهين ٢٢ سنة قرية الحوتة واشتباه كسر بالساعد الأيمن، وأحمد عيد شعبان ٢٤ سنة قرية الحوتة جرح قطعي باليد جاري عمل الإسعافات الأولية، والفحوصات الطبية اللازمة.

 

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى إيتاى البارود تحت تصرف النيابة العامة.

البحيرة انقلاب سيارة سيارات الإسعاف حادث تصادم مستشفى

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