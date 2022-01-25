وزير الأوقاف: نفخر بتبوء قواتنا المسلحة مكان الصدارة إقليميا وعربيا

علق الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على ما أعلنته مؤسسات التصنيف الدولية المتخصصة في ترتيب القوات المسلحة عالميا، وما تضمنه من تبوء قواتنا المسلحة الباسلة موقع الصدارة إقليميًّا وعربيًّا وأفريقيًّا، قائلا: "إننا نفخر بتبوء قواتنا المسلحة مكان الصدارة إقليميًّا و عربيًّا وأفريقيًّا، وحق لنا ذلك".

وأضاف وزير الأوقاف: “أن قواتنا المسلحة الباسلة هي درع الوطن وسيفه، وهي حصن أمان لأمتنا العربية، وعامل استقرار للمنطقة كلها، وسند حقيقي لقارتنا الأفريقية في جميع المحافل الدولية ، كما نشيد بتضحيات قواتنا المسلحة الباسلة في سبيل الوطن”.

وتابع وزير الأوقاف: "رؤية القائد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وعزيمة الرجال الأبطال وعرقهم وتضحياتهم كانت وراء تحقيق هذا الإنجاز العظيم الذي نفخر به، وكما أعلن الرئيس فإن جيشنا جيش رشيد يحمي ولا يبغي، لكنه نار تحرق من يفكر في المساس بأمن الوطن وأمانه".



وأكمل وزير الأوقاف: "نهنئ شرطتنا الوطنية بعيدها القومي ونشيد بتضحيات رجالها الأبطال في سبيل الوطن والسهر على أمنه وأمانه"، ودعا الله العلي العظيم أن يحفظ مصر وأهلها وجيشها وشرطتها من كل سوء ومكروه".

وفي إطار دور وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي الصحيح ومواجهة الفكر المتطرف، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، والاهتمام بالنشء والشباب، ومن خلال مبادرة "حق الطفل" وبالتعاون مع وزارة الثقافة، تشارك وزارة الأوقاف في الفعاليات التثقيفية الخاصة بالأطفال بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسين، والتي ستنطلق يوم الخميس الموافق 27 يناير 2022م.

يأتي ذلك بمشاركة عدد كبير من كبار كتاب الأطفال المشاركين في إصدارات سلسلة (رؤية) للنشء ومجلة الفردوس ، وتتناول الفعاليات عددًا كبيرًا من ورش الحكي لموضوعات تثقيفية متنوعة ومختلفة ، إلى جانب المسابقات المتنوعة ، كما سيتم عرض فيديوهات "علم طفلك" الإلكترونية.