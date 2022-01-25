سفير مصر فى باريس: منتدى شباب العالم منصة دولية للحوار

أكد السفير علاء يوسف سفير مصر في باريس ومندوبها الدائم لدى اليونسكو أن ما شهده منتدى شباب العالم، الذي استضافته مدينة شرم الشيخ مطلع الشهر الجاري، من مشاركة واسعة من ممثلي الدول المختلفة والمؤسسات الدولية يُعد انعكاساً للدور الهام الذي بات يلعبه المنتدى على الساحة العالمية كمنصة دولية للحوار بين الشباب وتبادل الخبرات ونشر قيم التسامح والسلام وقبول الآخر.



وذكرت وزارة الخارجية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بأن علاء يوسف أشاد - خلال مشاركته في احتفالية "أسبوع الصوت" الذي يتم تنظيمه سنوياً تحت رعاية منظمة اليونسكو- بالنتائج الصادرة عن المنتدى وما شهده من حوارات ثرية حول مختلف القضايا الدولية الهامة.



ووجه السفير في كلمته التحية لفريق كلية الهندسة بجامعة عين شمس لحصوله هذا العام على جائزة "أسبوع الصوت الدولية"، مشيداً بالتطور الذى يشهده قطاع التعليم العالي والبحث العلمي فى مصر خلال السنوات الأخيرة، والذى يعد أحد الأولويات الأساسية للجمهورية الجديدة القائمة على قيم العمل والعلم والتوسع فى استخدام التكنولوجيا الحديثة، وهو الأمر الذى انعكس فى حصول المؤسسات التعليمية المصرية على العديد من جوائز اليونسكو فى مجالات التربية والعلوم خلال الفترة الماضية.



وتعد هذه الجائزة هي الثانية التي تحصل عليها جامعة عين شمس من اليونسكو خلال الشهور الأخيرة، حيث سبق لها الحصول على جائزة "كونفوشيوس اليونسكو الدولية" فى مجال محو الأمية في شهر نوفمبر ٢٠٢١.

وعقد منتدى شباب العالم 2021 في الفترة من 10 إلى 13 يناير، وسط إجراءات احترازية مشددة، وتوفير جميع الوسائل الصحية للحفاظ على صحة الحضور، في ظل انتشار جائحة كورونا.

ووفر المنتدى 400 طبيب وممرض ومتطوعين ومجموعة من الخبراء في البحث والتطوير والإدارة والتسويق. ووضع خطة تأمين طبي شامل وبروتوكول وقائي مبتكر، لتأمين 3 آلاف مشارك.

شملت الخطة ٤٢ فندقًا وأماكن للفعاليات، وإجراء أكثر من 8200 مسحة “بي سي آر” واختبارات أجسام مضادة، وتوزيع 4500 حقيبة سلامة على جميع الحاضرين، وتوفير أكثر من 500 ألف قناع طبي، و100 ألف زجاجة كحول مطهر ومعقم.

كما جرى تجهيز 40 سيارة إسعاف تجهيزها كاملاً، وتوفير 10 سيارات إسعاف انتشار سريع ووحدات عزل، فضلا عن 50 عيادة ثابتة، 15عيادة متنقلة، جميعهم قدموا الدعم الطبي على مدار الساعة طوال الأسبوع، فضلا عن مركبات تعقيم متنقلة قامت بتطهير أكثر من 400 سيارة و200 أتوبيس، فضلا عن وضع أرفف المطهر اتوفي جميع الأماكن.