الثلاثاء 25 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

موسم درامي قوي قبل رمضان.. انطلاق حلقات «أبو العروسة 3» و«نقل عام» السبت

أبو العروسة ونقل
أبو العروسة ونقل عام

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن الانتهاء من تنفيذ أعمال درامية قوية ومميزة خارج موسم رمضان، وذلك من خلال عملين هما: "نقل عام"، و"أبو العروسة 3".

ويناقش المسلسلين أهم القضايا المجتمعية التي تمس الأبوة والمجتمع ككل، حيث يناقش مسلسل "نقل عام" قضية الزيادة السكانية وأثرها على المجتمع، وذلك من خلال دراما قوية من بطولة باقة مميزة من النجوم، في مقدمتهم النجم الكبير محمود حميدة والنجمة سوسن بدر، والنجمة القديرة سميحة أيوب، والنجم أحمد بدير، والنجم محمد محمود عبد العزيز، والنجم محسن محيي الدين، وغيرهم من النجوم، وإخراج عادل أديب.

كما تم الانتهاء حاليا من اللمسات الأخيرة لإذاعة الموسم الثالث من مسلسل "أبو العروسة"، والذي يحظى بشعبية كبيرة في أوساط المجتمع المختلفة، وتجتمع عليه الأسرة بالكامل، وهو من بطولة النجم الكبير سيد رجب والنجمة الكبيرة سوسن بدر، والنجمة رانيا فريد شوقي والنجمة نرمين الفقي وباقة مميزة من النجوم.

ومن المقرر إذاعة المسلسلين بدءًا من يوم السبت المقبل، الموافق 29 يناير الجاري، حيث يعرض مسلسل "نقل عام" عبر قنوات (ON - ON drama)، بينما يعرض مسلسل "أبو العروسة 3" على قنوات dmc وdmc drama.

محمود حميدة الموسم الثالث شركة المتحدة للخدمات الإعلامية المتحدة للخدمات الإعلامية محمد محمود عبد العزيز شركة المتحدة فريد شوقي رانيا فريد شوقي محسن محيي الدين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قنوات dmc

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