تشييع جثمان قارئ القرآن وزوجته ونجله الطبيب بالبحيرة (فيديو)

شيع المئات من أهالي قرية لقانة التابعة لدائرة مركز شرطة شبراخيت بمحافظة البحيرة، جثمان الشهيد سيد أحمد عيسى، قارئ القرآن الكريم الشهير، وزوجته ونجله طبيب الأطفال بمستشفى شبراخيت العام، حيث تم العثور على جثامينهم داخل منزلهم، بسبب تناول وجبة غذائية فاسدة.

وأجرت «الدستور» بثا مباشرًا أثناء تشييع الجثامين، وذلك وسط حالة من الحزن من قبل أهالي القرية والقرى المجاورة، وأقارب الضحايا.

من ناحية أخرى كشفت التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بمركز شبراخيت التابعة لنيابة جنوب دمنهور، أن السبب الرئيسي لوفاة الدكتور محمد سيد أحمد عيسى، 38 عامًا نجل القارئ سيد أحمد عيسي، أحد الضحايا، هو أزمة قلبية، فور مشاهدته لوالده ووالدته متوفين أثناء ذهابه لرؤيتهم في المنزل قبل الذهاب لعيادته.

وقررت النيابة العامة، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثامين الضحايا لمعرفة سبب الوفاة الحقيقي، بعد تداول الكثير من الأخبار التي تفيد بتناولهم وجبة فسيخ، وفيما جاء تقرير الصحة المبدئي، بأن سبب الوفاة هو استنشاق غاز.

وكانت أعلنت مديرية الصحة والسكان بالمحافظة، خروج المصابين في حادثة استنشاق غاز بقرية لقانة التابعة لمركز شبراخيت، من مركز السموم بمستشفى إيتاي البارود العام، بعد الاطمئنان على حالتهم الصحية ووضعهم تحت الملاحظة، مشيرة إلي أنه تم أخذ عينات من المصابين وإرسالها للمعامل المركزية بوزارة الصحة لبيان حقيقة الإصابة سواء بتناول وجبة «فسيخ» أو استنشاق غاز ناتج عن التدفئة.

وأكدت أن المصابين الـ9 الذين تم تحويلهم لمستشفى إيتاي البارود تم خروجهم عقب استقرار حالتهم الصحية في الساعات الأولي من صباح اليوم.

المصابون هم كل من: «ندى وائل سيد أحمد عيسي، 8 سنوات، أحمد وائل سيد أحمد عيسي، 5 سنوات، نهلة أحمد البنا، 35 عامًان ياسمين عادل المزين، 42 عامًا، ميار وائل سيد أحمد عيسي، 12 عامًا، أحمد محمد سيد أحمد عيسي، 3 سنوات، فريدة محمد سيد احمد عيسي، سنتان، سلمي محمد سيد احمد عيسي، 7 سنوات، عمر محمد سيد احمد عيسي، 8 سنوات»، وجميعهم مقمين بقرية لقانة التابعة لمركز شبراخيت.

والضحايا هم كل من: «سيد أحمد عيسى، فردوس محمد زايد، الدكتور أحمد سيد أحمد عيسى».

https://fb.watch/aKMuECmrcw/