وفد هندسي مصري يصل غزة لمتابعة مشروعات إعادة الإعمار

وصل وفد هندسى مصرى، مساء اليوم الإثنين، قطاع غزة.

وقال الناطق الإعلامى باسم حركة حماس، حازم قاسم، إن الوفد الهندسي جاء لمتابعة مشاريع الإعمار التي تقوم بها البعثة المصرية في قطاع غزة ضمن المبادرة التي أطلقتها مصر أثناء العدوان الإسرائيلي، في مايو الماضي، وفقا لتصريحاته لإذاعة صوت الأقصى.

وأمس الأحد، أكدت المصادر المسئولة عن معبر رفح البري، استمرار فتح المعبر من الجانبين، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشارت المصادر إلى استمرار تشغيل المعبر اليوم لعبور العالقين والحالات الإنسانية من الجانبين، مع استمرار إدخال المساعدات ومواد ومعدات إعادة الإعمار إلى قطاع غزة، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

كما أكدت استمرار تواجد الأطقم الإدارية والفنية للتيسير على الفلسطينيين ولسرعة إنهاء إجراءات العبور وإدخال المساعدات ومواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة، موضحة أن الاستعدادات قائمة لاستقبال الحالات الإنسانية ولإدخال أية مساعدات إلى قطاع غزة في أي وقت.



يذكر أنه تم تشغيل المعبر استثنائيا اعتبارا من الأحد الموافق 16 مايو الماضي، لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات، علاوة على عبور العالقين من الجانبين، وهناك جاهزية لتشغيل المعبر في أي وقت طبقا لتطورات الأوضاع وبموافقة السلطات.

وقبل أسبوع، استمرت طواقم اللجنة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، تنفيذ مشاريعها رغم استمرار تأثير المنخفض الجوي الذي يضرب فلسطين منذ أيام.

وأعلنت القاهرة أنها ستقوم ببناء ثالث مدينة سكنية بها أكثر من 3 آلاف وحدة فى شمال ووسط وجنوب مدينة غزة.

واهتمت صحيفة "أراب نيوز"، بإبراز حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم تنفيذ عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة وأمله في استكمال مشروعات إعادة الإعمار التي تشارك فيها الشركات المصرية في أقرب وقت ممكن، خلال مشاركته في إحدى الحلقات النقاشية بمنتدى شباب العالم.