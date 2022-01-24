ابو المكارم: الدعم الحكومي حافظ علي أسواقنا التصديرية

أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن الدعم الحكومي لملف التصدير جعل المصدرين لديهم الحماس والاستعداد الكامل لزيادة الإنتاج والصادرات، مشيرًا إلى أن الإجراءات الحكومية التي تم تنفيذها في ملف رد الأعباء التصديرية، والانتظام في ردها للمصدرين، اكدت حرص الدولة على دعم الصادرات ومساندة المصدرين

وقال أبو المكارم أن المؤشرات الإيجابية غير المسبوقة التي حققتها الصادرات السلعية المصرية العام الماضي ترجع إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة لمساندة كافة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، ولاسيما خلال جائحة كورونا، وهو ما أسهم في الحفاظ على الأسواق التصديرية والنفاذ إلى أسواق جديد.

والتقى رئيس مجلس الوزراء اليوم الاثنين، برؤساء المجالس التصديرية في حضور نيفين جامع وزيرة الصناعه والتجارة و نقل اليهم توجيهات الرئيس السيسي بالعمل على زيادة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة والسعي لإحداث طفرات أخرى في هذا القطاع المهم ، مؤكدا أن الحكومة مستعدة لتقديم كل التسهيلات الممكنة من جانبها من أجل تحقيق المستهدفات التي وضعتها المجالس التصديريه من أجل الوصول بهدف الصادرات إلي 100 مليار دولار .

وقال ابو المكارم ان رئيس الوزراء طالب رؤساء ومسئولي المجالس التصديرية بأن تكون لديهم "روح المغامرة"، قائلاً: "توسعوا في إنتاجكم بهدف التصدير، فلديكم فرص واسعة، والحكومة تدعمكم لإحداث طفرات وقفزات ملموسة في هذا القطاع المهم".

وكشف أبو المكارم عن استعراض رؤساء وممثلو المجالس التصديرية خلال الاجتماع الذي عقد اليوم مع رئيس مجلس الوزراء في حضور وزيرة التجارة والصناعه عددا من المطالب التي من شأنها أن تسهم في زيادة الصادرات، وتحقيق الطفرة المرجوة خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها وجود أسطول بحري يضم مراكب سريعة تصل إلى الأسواق الخارجية، خاصة فى أوروبا وإفريقيا بأقصى سرعة ممكنة، كما طالبوا بالتوسع في الشحن الجوي، وضرورة أن تتولى الحكومة دعم المقار التجارية والمخازن للسلع المصرية في الدول المستهدفة للتصدير؛ بحيث يتم عرض المنتجات المصرية بها، خاصة في الدول الأفريقية.

وأشار إلي المطالبة ب ضرورة دعم منظومة المعارض والتسويق الخارجي للمنتجات المصرية، مشيرين إلى أن هناك ضرورة لوجود منصات قوية للتسويق عبر الإنترنت، ولاسيما للحرف اليدوية، بما يسهم في الترويج لصناعاتنا المختلفة التي نتميز بها.

وأشار أبو المكارم إلي مطالب رؤساء المجالس التصديريه بتفعيل بعض التيسيرات الخاصة بالبنوك، وهو ما استجاب له رئيس الوزراء بالإعلان عن تواصله مع محافظ البنك المركزي لعفد اجتماع خلال الفترة القريبة المقبلة بحضور مسئولي المجالس التصديرية.وذلك لبحث مشاكل التمويل لدي المصنعين والمصدرين.

وقال إنه تم المطالبة بضرورة وضع حوافز لكل من ينشئ مصنعا للمواد الأولية ومدخلات الإنتاج، وهو ما سيكون له أثر إيجابي واسع علي خفض تكلفة الانتاج النهائي وإحلال الانتاج المحلي محل السلع المستوردة.