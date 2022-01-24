​الجيش الأمريكى​: ​الشرطة العسكرية​ قتلت رجلًا حاول دهس الضباط بولاية كنتاكى

أفاد ​الجيش الأمريكي​ بأن ​الشرطة العسكرية​ قتلت رجلا بالرصاص حاول دهس الضباط.

وأوضح الجيش الأمريكى فى بيان له، أن الشرطة العسكرية قتلت رجلا بالرصاص اخترق البوابة الرئيسية في فورت نوكس بولاية كنتاكي​ وحاول دهس الضباط.

ووقع ​إطلاق النار​ عندما توجه الرجل بسيارته نحو ضباط شرطة فورت نوكس، بعد أن فر منهم في البداية عبر البوابة، بالقرب من مستودع السبائك الأمريكية.

ورد الضباط في الأصل على مكالمة لشخص مشبوه خارج البوابة، لكن الرجل هرب في ​سيارة​ عبر بوابة تشافي وإلى المركز عندما وصل الضباط، مؤكدا أنه عند انتهاء المطاردة، أمضى الضباط 90 دقيقة في محاولة تهدئة الموقف لفظيا قبل أن يحاول الرجل دهس الضباط وضربهم بسيارته، وأطلقت العناصر النار عليه، وأعلن عن وفاته في مكان الحادث.

وأضاف البيان أن القتيل يبلغ من العمر 41 عاما ولا ينتمي إلى الجيش، لكن لم يتم الكشف عن هويته وبانتظار إخطار أقربائه.

وجاء في البيان "على الرغم من عدم معرفة الدافع، فلا يوجد مؤشر أولي على أن الحادث كان متطرفا أو مرتبطا بالإرهاب، معتبرا أنه تم وضع الضباط المتورطين في إجازة روتينية ريثما يتم التحقيق، في حين لم يتم الحديث عن مزيد من المعلومات على الفور".

وفى بداية الشهر الجارى، أجرى الجيش الأمريكي تدريبًا عسكريا لمدة أسبوعين على "حرب العصابات" وتكتيكات الحرب، في ولاية كارولينا الشمالية، وذلك بعد أسابيع قليلة من إعلان وزارة العدل عن وحدة جديدة لمواجهة الإرهاب المحلي.

وكانت وزارة العدل الأمريكية أعلنت عن وحدة "مواجهة الإرهاب المحلي"، بعد أحداث اقتحام الكونجرس في يناير 2021 من قبل أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية أمام جو بايدن، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.