الإثنين 24 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

«لسانى عاجز عن شكرك ياريس» رسالة مؤثرة من صاحب التاكسى المحترق

جريدة الدستور

قال سليمان حسين، صاحب التاكسي الأبيض المحترق، إنه لم يكن يتخيل أنه في فترة وجيزة يعطيه الله الأفضل، شاكرًا الرئيس السيسي ومؤسسة حياة كريمة بتوفير سيارة جديدة له بدلا من التالفة.

وأضاف سليمان، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة " مساء الإثنين: استجابة الرئيس السريعة لي فوق الخيال، ولم أكن أتخيل أنه في الفترة القليلة هذه سأقود سيارة".

ولفت إلى أن مؤسسة حياة كريمة لم تتركه منذ بداية الحادث وحتى توفير سيارة له: لساني عاجز عن شكرك يا ريس، وأريد أن أقول لك الكثير".

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