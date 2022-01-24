مع استعراض إنجازاتها.. نرصد بالأرقام رحلة نجاح قناة السويس

لا ينكر أحد أن قناة السويس الجديدة هي أحد أهم إنجازات الدولة، وتحصد حاليًا ثمار النجاح من خلال العائد المادي الذي تحققه القناة كل عام، مع كثرة مرور السفن منها وإليها وكذلك تسهيل حركة نقل البضائع وعمليات التصدير.

وتعتبر قناة السويس الجديدة بمثابة منطقة اقتصادية هامة في دعم الاقتصاد المصري، وعززت من صادرات مصر وفتحها لأسواق خارجية في دول العالم أجمع إذا تدل الأرقام على التطور الهام الذي حدث للقناة على مدار السنوات الماضية.

واتساقًا مع ذلك، أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود بإجراء زيارة ميدانية للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، للوقوف على طلب الإحاطة المقدم من عضو مجلس النواب، بجانب الوقوف على الإنجازات التي تم عرضها خلال اجتماع اللجنة مع المهندس يحيي زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال محمود، كأعضاء لجنة صناعة نقدر الجهد المبذول التي قامت به هيئة قناة السويس من خلال الشرح الوافي الذي استعرضه المهندس يحيي زكي، مشيرًا إلى المشروعات الضخمة التي نفذت ومنها القطار الكهربائي السريع والذي يمتد من «العين السخنة والإسكندرية والعلمين الجديدة».

كما لفت رئيس لجنة الصناعة إلى الموقع الاستراتيجي المتميز لجذب المستثمرين بجانب عمل تسهيلات واضحة أمام المستثمرين، بخلاف تحويل منطقة السخنة لمنصة عالمية لصناعة البتروكيماويات.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب إحاطة حول استراتيجية الهيئة الاقتصادية لمحور قناة السويس بشأن الصناعات المقامة بالمنطقة الصناعية الشمالية ببورسعيد والمنطقة الصناعية الجنوبية بالعين السخنة، وما طرأ عليهما من تطوير وما تحققه من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني بحسبان الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية.

وبالفعل فإن الأرقام والبيانات الرسمية تدل على إنجازات حقيقية وعلى أرض الواقع تم تنفيذها والوصول إليها بفضل مشروع قناة السويس الجديدة، وترصد "الدستور" ذلك عبر البيانات الرسمية التي تم إطلاقها.

في اواخر العام الماضي، أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن المجرى سجلت أرقام قياسية جديدة وغير مسبوقة خلال 2021 على مدار تاريخها، محققة أعلى إيراد سنوي في تاريخ القناة بلغ 6.3 مليار دولار.

وأضاف رئيس الهيئة أن القناة تجاوزت جميع الأرقام التي حققتها في السابق، والتي كانت أكبر حمولات صافية سنوية 1.27 مليار طن، وشهدت حركة الملاحة بالممر خلال 2021 عبور 20.694 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور18.830 سفينة خلال 2020 بفارق 1864 سفينة، بنسبة زيادة قدرها 10%، كما بلغ إجمالي الحمولات الصافية 1.27 مليار طن مقابل 1.17 مليار طن خلال 2020 بفارق 100 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 8.5%.

وذلك بشكل عام، ولكن تفاصيل الأرقام في البيانات الرسمية تدل على انجازات القناة في الأعوام السابقة، ففي العام الماضي بالكلمة حققت القناة زيادة كبيرة غير معتادة في إيراداتها السنوية بلغت نسبة الزيادة ١٢.٨٪ بموجب ٦.٣ مليار دولار.

وتلك الزيادة تظهر بالنظر في إيرادات القناة خلال العام السابق له أي في ٢٠٢٠، حيث حققت القناة ٥.٦ مليار دولار وبلغت الزيادة قدرها ٧٢٠ مليون دولار، وتوالت الزيادات في إيرادات القناة خلال الأشهر القليلة من ذلك العام.

وكذلك في العام ٢٠١٩، حققت الحمولات السارية في مياه قناة السويس إيرادات ملحوظة في نهاية ذلك العام، حيث بلغ إجمالي الحمولات ما يقرب من مليار و٢٠٧ طن، بزيادة بلغت ٦٧ مليون و٤٥٧ طن عم العام الذي قبله ٢٠١٨ الذي سجلت فيه الحموات ١٣٩ مليون طن.