الإثنين 24 يناير 2022
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سياسي

خلال ندوة تنسيقية شباب الأحزاب..

محمد عمارة: صناع «أصحاب ولا أعز» استخدموا الفكرة ترويجًا للفيلم

ندوة تنسيقية شباب
ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قال  النائب محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إن  الجدل المُثار حول فيلم "أصحاب ولا أعز"، يؤكد نجاح صناعه في استخدام الفكرة من أجل التسويق للفيلم والمنصة.

وأضاف عمارة، إن أي مشروع ناجح يعتمد على فكرة التسويق، موضحا أن الفيلم استهدف السوق العربي والمصري، والدليل على ذلك الاستعانة بممثلين مصريين، منوهًا إلى أن الانتقاد يجب أن  يكون للعمل الفني، معترضا على توجيه الانتقادات لشخص بعينه.

وتطرق في حديثه إلى أن منصة "نتفليكس" هي منصة دولية وغلقها شيء مستحيل، موضحا أن فكرة التسويق للإباحية والشذوذ الجنسي تخرج تماما عن القواعد البشرية والإلهية، منوها إلى أن فيلم "أصحاب ولا أعز" يناقش في جوهره قضية الستر والنفاق المجتمعي.

وتابع : "الفن له دور كبير في غرس القيم المجتمعية والجميع تربي علي الأسس الفنية في الأفلام المصرية". 

وبدأت منذ قليل، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ندوة نقاشية من خلال بث مباشر عبر صفحتها موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، لمناقشة الجدل حول فيلم «أصحاب ولا أعز» للنجمة منى زكي.

وأثار الفيلم جدلاً كبيراً، بعد عرضه مؤخراً عبر منصة “نتفلكس” لما يحتويه من مشاهد جريئة وألفاظ خادشة لا تتناسب مع المجتمع العربي الإسلامي حسبما رأى البعض بينما يرى الجانب المؤيد للفيلم أن الفن يناقش أي موضوع مهما كانت جرأته ولا يوجد إبداع في ظل وضع قيود على مناقشة الموضوعات.

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