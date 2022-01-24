رئيس جامعة طنطا يهنئ مدير أمن الغربية بعيد الشرطة الـ70

قام الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، اليوم، بزيارة اللواء هانى عويس مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الغربية بمكتبة لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الشرطة الـ70.



وأكد «ذكي»، أن رجال الشرطة البواسل جسدت بطولاتهم عام 1952 في الإسماعيلية ملحمة خالدة في ذاكرة الوطن حين بدأت معركة البطولة والكرامة والشجاعة والتي استشهد خلالها نحو 50 بطلًا من أبطال الشرطة المصرية، وقدموا أرواحهم الذكية فى الدفاع عن الوطن والتصدي للمحتل الغاشم.

وقدم تحية إعزاز وإجلال وتقدير لكل رجال الشرطة فى عيدهم مشيدًا بدورهم الوطنى العظيم فى حماية الوطن والحفاظ على أمن وسلام مواطنيه.

كما وجه رئيس الجامعة التحية لأرواح الشهداء الذى بذلوا أرواحهم من أجل أن تنعم مصر بالأمن والسلام.