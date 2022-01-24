الإثنين 24 يناير 2022
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الدين لله

أشرف الفيل يقدم نصائح للمحافظة على الصلاة في وقتها

الشيح أشرف الفيل
الشيح أشرف الفيل

قدم الشيخ أشرف الفيل، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، والداعية الإسلامي الشهير، روشته لمن يريد المحافظة على أداء الصلاة في وقتها، وذلك بعد طرح العديد من الأسئلة حول كيفية المحافظة على أداء الصلاة في وقتها من المشاهدين.

وقال الفيل، خلال رده على سؤال ورد إليه عبر برنامج "اسأل مع دعاء" على قناة النهار من أحد المشاهدين يقول: كيف أتغلب على الكسل وأحافظ على أداء الصلاة المكتوبة في وقتها؟: "لا شك أن الشيطان عندما يجتهد لا يجتهد إلا علي الإنسان الطائع فلا يجتهد مع إنسان عاصي، فمن كانت حياته كلها مليئة بالصلاة وانقطع أو قصر فقد تكون أصابته عين حاسد أو عين شيطان يوسوس له حتي يضيع عليه لذة الصلاة.

وأضاف الفيل، أن هناك عدة أمور يجب تنفيذها على تستطيع أيها السائل المحافظة على أداء الصلاة في وقتها، وهى: القيام للصلاة فورًا بعد سماع الأذان، كما ينبغى أن يكون لديك طاقه تمكنك من القيام إلي الصلاة، وهذه الطاقة تشحن عن طريق الاستغفار أى أن يكون لسانك مشغول بالاستغفار.

واستدل الفيل بحديث رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: "الشيطان جاثم علي قلب ابن آدم فإذا ذكر الله خنث وإذا غفل وسوس له "، كما قال الله تعالي:" إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ إِذَا مَسَّهُمْ طَٰٓائِفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَٰانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ".

ونوه بأن المسلم الذي يريد المحافظة على الصلاة لابد أن يشغل قلبه ووقته بذكر الله والتسبيح، فاشحن قلبك بالذكر، حيث قال تعالي: {إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي}، سورة طـه:14

ووجه الفيل نصيحة لمن فاتته صلاة: "لا تفكر فيما مضي فمن ترك صلوات حتي لا يكون مدخل للشيطان".

وأكد الفيل أن من يحافظ على الصلاة في جماعة فسوف ينال جزاء كبير وثواب عظيم من الله تعالى، وهما: براءة من النفاق وبراءة من النار، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من صلي أربعين يوما في جماعه لم تخطئه صلاة  كتبت له برائتان براءة من النفاق وبراءة من النار" .

الشيخ اشرف الفيل الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف الصلاة أداء الصلاة الاستغفار ابن آدم جماعة أربعين يوما

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