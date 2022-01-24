الإثنين 24 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 3 سيدات في تصادم سيارة بـ«توك توك» في الإسماعيلية

تصادم سيارة بـ«توك
تصادم سيارة بـ«توك توك»

أصيبت ثلاثة سيدات بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارة بتوك توك بدون لوحات معدنية بمنطقة العالي بالمنايف بمحافظة الإسماعيلية. 

وتلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من إدارة تأمين الطرق يفيد بتصادم سيارة رقم "7251 ر د ع" مع توك توك بدون لوحات معدنية على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي بمنطقة العالي بالمنايف التابعة لمركز ومدينة أبوصوير  بمحافظة الإسماعيلية.

على الفور توجهت قوات الأمن لمكان الحادث ودفع الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية بـ3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين إصابة كلًا من “امل حامد متولى 45 سنة” تقيم بالمنايف وأصيبت باشتباه مابعد الارتجاج وجرح قطعي 10سم بالجبهه و"بسمة سيد شعيب 15سنة" تقيم بالمنايف وأصيبت بكسر في الفك السفلى واشتباه كسر في الفقرات العنقية، و"سهام عبد الله عبد اللطيف 40 سنة" تقيم بالمنايف وأصيبت بجرح قطعي بفروة الرأس 5سم وكدمات وسحجات بالجسم.

وتم نقلهم إلى مستشفى جامعة قناة السويس وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق. 

قناة السويس بدون لوحات معدنية لوحات معدنية وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية قوات الأمن مساعد وزير الداخلية النيابة العامة الاسماعيلية القاهرة الصحراوي محافظة الإسماعيلية

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