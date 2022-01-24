الإثنين 24 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

استجابة فورية من «الداخلية» لحالة طفل مصاب بشلل رباعى

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق

أعلنت الإعلامية عزة مصطفى أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق استجاب لاستغاثة والدة الطفل "يوسف" الذي أصيب بشلل رباعي بعد قفزه من إحدى ألعاب الملاهي ووجه بعلاجه فورًا.

كانت أسماء والدة الطفل يوسف وجهت استغاثة إلى وزير الداخلية بعلاج ابنها في أحد المراكز التابع للوزارة في 6 أكتوبر، لأنه يرقى إلى العالمية، مشيرة إلى أن طفلها لا يستطيع الحركة الآن، بعدما أجرى عملية جراحية ويحتاج إلى علاج طبيعي فقط.

وقالت والدة الطفل إن ما تطلبه هو علاج طبيعي مكثف حتى يتماثل ابنها للشفاء.

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