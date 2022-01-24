استجابة فورية من «الداخلية» لحالة طفل مصاب بشلل رباعى

أعلنت الإعلامية عزة مصطفى أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق استجاب لاستغاثة والدة الطفل "يوسف" الذي أصيب بشلل رباعي بعد قفزه من إحدى ألعاب الملاهي ووجه بعلاجه فورًا.

كانت أسماء والدة الطفل يوسف وجهت استغاثة إلى وزير الداخلية بعلاج ابنها في أحد المراكز التابع للوزارة في 6 أكتوبر، لأنه يرقى إلى العالمية، مشيرة إلى أن طفلها لا يستطيع الحركة الآن، بعدما أجرى عملية جراحية ويحتاج إلى علاج طبيعي فقط.

وقالت والدة الطفل إن ما تطلبه هو علاج طبيعي مكثف حتى يتماثل ابنها للشفاء.