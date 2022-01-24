الإثنين 24 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التنظيم والإدارة» يستعرض جهوده فى مجال الشئون التنظيمية

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، حصاد جهوده في مجال الشئون التنظيمية للجهاز الإدارى للدولة، خلال عام 2021، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الإصلاح الإداري التي أطلقتها الدولة المصرية قبل 7 سنوات.
وأوضح جهاز التنظيم والإدارة، وفقًا لتقرير نشره عبر موقعه الرسمي، أن أهم الجهود المبذولة في هذا المجال شملت ما يلى: 
انتهى الجهاز من دراسة تصويب الوضع الوظيفي لعدد 284 موظفًا فى 42 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.
انتهى الجهاز من دراسة استحداث جدول وظائف لعدد 43 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.
دراسة معدلات الأداء والمقررات الوظيفية لعدد 136 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.
الانتهاء من دراسة إجراء تعديلات وظيفية لعدد 78 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.
دراسة تحويل 473 درجة من شخصية إلى دائمة في 21 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.
الانتهاء من دراسة إجراء تعديلات تنظيمية جزئية لعدد 203 وحدات من وحدات الجهاز الإداري للدولة.
أما في مجال الشئون الوظيفية، رصد جهاز التنظيم والإدارة أهم القرارات التي تم اتخاذها لصالح الموظفين خلال عام 2021، والتي تنوعت ما بين إعادة تعيين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة ودراسة نقل وتثبيت العمالة المؤقتة وكذلك تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الموظفين، وتمثل أبرزها فيما يلى: 
الانتهاء من دراسة إعادة التعيين "التسوية" لعدد 26.388 ألف موظف من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة.
تثبيت وتعديل الشكل التعاقدي لـ 9.8 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة.
الانتهاء من دراسة نقل 8.9 ألف موظف بين وحدات الجهاز الإداري للدولة.
الانتهاء من دراسة تنفيذ 38.6 ألف حكم قضائي متنوع ما بين صرف مقابل رصيد الإجازات وتمويل وظائف، تعزيز بنود وغيرها.

التنظيم والإدارة صالح الشيخ تسوية تثبيت نقل

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر والجزائر.. وصل ما انقطع

الأكثر قراءة

ساسى يوافق على حل أزمة مستحقاته وديًا

يصل إلى الصقيع.. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

فتح تحقيق عاجل فى صعوبة «كيمياء الجيزة بنات»

توجيهات رئاسية بالعمل على زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة

أول رد من منى زكى بعد الهجوم عليها بسبب فيلم «أصحاب ولا أعز»

تعيين 30 ألف معلم.. شروط وتفاصيل مسابقة التربية والتعليم الجديدة 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

عيد الشرطة الذى تتجلى فيه البطولات المصرية

ماجد حبته

الذين ثاروا.. والذين غاروا

أحمد سعد زايد

المرأة العربية ناقصة الأهلية.. ما الحل؟

حسين دعسة

مجلس الأمة الأردنى.. لحظة الحسم السياسى تبدأ مع قوانين الانتخاب والأحزاب

القس. رفعت فكرى

نصائح خبير !!

لواء. محسن الفحام

الشرطة العصرية والجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

جمال-أسعد

النخبة بين الثورة والإصلاح

صور

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة موسكو وكييف.. كيف تستعد إسرائيل لإجلاء يهود أوكرانيا؟

«لابيد»: صفقة شراء الغواصات أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل

«الخارجية الفلسطينية»: جرائم الإحتلال تخريب متعمد للجهود الأمريكية