«التنظيم والإدارة» يستعرض جهوده فى مجال الشئون التنظيمية

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، حصاد جهوده في مجال الشئون التنظيمية للجهاز الإدارى للدولة، خلال عام 2021، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الإصلاح الإداري التي أطلقتها الدولة المصرية قبل 7 سنوات.

وأوضح جهاز التنظيم والإدارة، وفقًا لتقرير نشره عبر موقعه الرسمي، أن أهم الجهود المبذولة في هذا المجال شملت ما يلى:

انتهى الجهاز من دراسة تصويب الوضع الوظيفي لعدد 284 موظفًا فى 42 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

انتهى الجهاز من دراسة استحداث جدول وظائف لعدد 43 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

دراسة معدلات الأداء والمقررات الوظيفية لعدد 136 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

الانتهاء من دراسة إجراء تعديلات وظيفية لعدد 78 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

دراسة تحويل 473 درجة من شخصية إلى دائمة في 21 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

الانتهاء من دراسة إجراء تعديلات تنظيمية جزئية لعدد 203 وحدات من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

أما في مجال الشئون الوظيفية، رصد جهاز التنظيم والإدارة أهم القرارات التي تم اتخاذها لصالح الموظفين خلال عام 2021، والتي تنوعت ما بين إعادة تعيين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة ودراسة نقل وتثبيت العمالة المؤقتة وكذلك تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الموظفين، وتمثل أبرزها فيما يلى:

الانتهاء من دراسة إعادة التعيين "التسوية" لعدد 26.388 ألف موظف من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة.

تثبيت وتعديل الشكل التعاقدي لـ 9.8 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة.

الانتهاء من دراسة نقل 8.9 ألف موظف بين وحدات الجهاز الإداري للدولة.

الانتهاء من دراسة تنفيذ 38.6 ألف حكم قضائي متنوع ما بين صرف مقابل رصيد الإجازات وتمويل وظائف، تعزيز بنود وغيرها.