إطلاق البوستر الرسمي لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي

كشف المخرج "سعد هنداوي" رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، عن البوستر الرسمي للدورة الـ ٢٣ للمهرجان والمقرر إقامتها في الفترة من ١٧ وحتى ٢٣ مارس المقبل.

وجاء تصميم البوستر في إطار المحاولة لإلقاء الضوء بشكل مختلف على تاريخ المدينة القديمة، المعارك التي دارت على أرضها كانت الملهم الأساسي لرسم صورة أقرب للحلم, أُناسٌ يعتلون سيقانهم الخشبية الطويلة ليضيئوا المدينة بأكملها من جديد بعد كل ما مرت به، وفي النهاية لن تجد صعوبة في إيجاد الرابط ما بين حدث دولي يحتفي بالسينما، وبين النور الذي يضئ دروب تلك المدينة الحلم.

البوستر قام بتصميمه المخرج "هيثم شريف" وهو فنان بصرى مصرى معاصر, كاتب, ومصنع, حاصل على بكالوريوس كليةالخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، بكالوريوس المعهد العالي للسينما قسم الرسوم المتحركة، ودبلوم عالى فى العلوم السينمائية المتخصصة من المعهد العالى للسينما ويعمل فى الوقت الحالى كمخرج للافلام التسجيلية بالمركز القومي للسينما.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام1991 .