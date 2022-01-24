الإثنين 24 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«صحة غزة»: سجلنا إصابات متزايدة بأوميكرون ونعاني من سلالة دلتا

كورونا فى فلسطين
كورونا فى فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء الإثنين، أن هناك إصابات متزايدة بمتحور أوميكرون.

وأوضح مدير دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة بغزة مجدي ضهير أن قطاع غزة لا يزال يعاني من سلالة دلتا إلى جانب وجود إصابات متزايدة بمتحور أوميكرون.

وتابع ضهير: “لم تتجاوز نسبة المطعمين 30 % من إجمالي السكان من الذين حصلوا فقط على الجرعة الأولى، فيما تقل نسبة من تلقوا الجرعة الثانية والثالثة عن ذلك بكثير”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية سوا.

 

صحة غزة: 70 % من الحالات التي يتم فحصها مصابة بأوميكرون

وأمس الأحد، أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن 70 % من الحالات التي يتم فحصها هي مصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة الصحة في غزة، بالتعاون مع المكتب الإعلامي الحكومي، بشأن استمرار منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال الأجهزة الطبية التشخيصية، ومحطات الأكسجين لمستشفيات القطاع.

وقالت الصحة في غزة، إن الاحتلال يهدف إلى إرباك المنظومة الصحية في غزة بعدم إدخال الأجهزة الطبية اللازمة.

وتابعت وزارة الصحة خلال المؤتمر، الاحتلال يمنع المرضى من الحصول على العلاج اللازم سواء داخل القطاع أو في الضفة والقدس المحتلتين.

ولفتت الصحة فى غزة إلى أن الاحتلال يفرض حصارًا صحيًا على قطاع غزة، ويمارس سياسة القتل الممنهج ضد مرضى القطاع.

وتابعت الصحة الفلسطينية "الاحتلال يرفض إصلاح أو استيراد أجهزة تشخيصية مهمة لعمل وزارة الصحة في القطاع".

وطالبت الصحة في غزة، المجتمع الدولي بضرورة الضغط على الاحتلال لإدخال الأجهزة الطبية اللازمة، لافتة إلى أنها ستطرق كل الطرق لتمكين المرضى من الحصول على العلاج.

وسجلت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، حالتي وفاة، و407 إصابات بفيروس كورونا في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وزارة الصحة الفلسطينية قطاع غزة متحور أوميكرون سلالة دلتا دائرة الطب الوقائي

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وائل لطفي

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