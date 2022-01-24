بعد وفاة نجلة «الفاجومي».. روشتة طبية للوقاية من نوبات القلب خلال النوم

توفيت في الساعات الاولى من صباح اليوم الاثنين، أصغر بنات الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم والتى تدعى “زينب”، إثر اصابتها بازمة قلبية مفاجئة وهى نائمة وكتبت الكاتبة الكبيرة صافي ناز كاظم على حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك معلنة وفاتها.

وفي السطور التالية، قدم الدكتور محمد سعيد استشارى جراحة القلب والاوعية الدموية لـ«الدستور»، روشتة الوقاية من النوبات القلبية المفاجئة اثناء النوم.

قلة النوم

قال الدكتور محمد سعيد، إن قلة النوم يمكن أن تسبب زيادة الوزن، فإذا كان الشخص متعبًا يكون أقل نشاطًا.

وتابع أن قلة النوم تؤثر على هرمونات الجريلين واللبتين، التي تؤثر على الشهية والتمثيل الغذائي، لذلك حتى إذا كان الشخص يأكل بشكل صحيح ويمارس الرياضة، ويمكن أن يتسبب في زيادة الوزن إذا كان الشخص لا ينام بشكل صحيح أو يعاني من اضطراب في النوم.

وأكمل: “في بعض الأحيان تكون تأثيرات نوعية النوم السيئة أقل مباشرة وواضحة يمكن أن تؤثر قلة النوم على الحالة المزاجية، مما يؤثر على العمل والحياة ويؤدي ذلك إلى القلق والاكتئاب أو يزيدهما سوءًا، وهما عاملان خطران للإصابة بأمراض القلب ويمكن أن يؤدي اضطرابان شائعان في النوم، وهما الأرق وانقطاع النفس النومي، إلى مخاطر قلبية أخرى عند تركهما دون تشخيص أو علاج.

وأشار إلى أن توقف التنفس أثناء النوم قد يرتبط ببمجموعة من مخاطر القلب، بما في ذلك مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب والسمنة والسكتة الدماغية وفشل القلب ويحتاج معظم الناس من 7 إلى 9 ساعات من النوم الجيد كل ليلة”.

تثبيت مواعيد النوم

وأكد استشاري جراحة القلب، أن محاولة الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس الوقت تقريبًا كل ليلة وارتداء ملابس نوم خاصة بدلاً من النوم بنفس الملابس تعطي للعقل إشارات بموعد النوم.

توفير بيئة نوم مريحة

وتابع سعيد، أنه يجب توفير بيئة مريحة للنوم، فهى عامل مهم للحصول على نوم جيد، الأضواء والإلكترونيات من بين أسوأ العوامل المخالفة يجب تجنب وجود جهاز تلفزيون أو كمبيوتر في غرفة النوم، أو القراءة ليلاً مع قارئ إلكتروني قبل 30 دقيقة من النوم.

تغيير غيارات الغرفة

إذا كان الشخص عرضة للحساسية التي يمكن أن تسبب انسداد الأنف، والتنفس من خلال الفم، والحاجة المستمرة للاستيقاظ وشرب الماء، يجب القيام بإزالة السجاد أو المكنسة الكهربائية بانتظام وتغيير ملاءات السرير أسبوعيًا حتى لا يتراكم الغبار ويزعجه.

تجنب تناول الكافيين بكثرة

يجب تجنب شرب الكافيين لان ذلك سيساعد على النوم بشكل أفضل، لان الجسم يستغرق 6 ساعات أو أكثر للتخلص من الكافيين.

ممارسة الرياضة

يمكن أن تساعد ممارسة الرياضة أثناء النهار الشخص على الاستعداد للنوم ليلاً.