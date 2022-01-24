النيابة تنتدب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة «مُقرئ البحيرة»

قرر المستشار محمود الجندى رئيس نيابة شبراخيت بالبحيرة، اليوم الاثنين، انتداب الطب الشرعى لتشريح جثث قارئ القرآن الكريم وزوجته ونجله لبيان أسباب الوفاة والأداة المستخدمة.

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقي بلاغا من شرطة النجدة بالواقعة وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة شبراخيت ومديرية الأمن لمكان البلاغ.

وتبين من المعاينة الأولية العثور على جثامين الشيخ سيد أحمد عيسى 56 سنة وزوجته فردوس محمد زايد ونجله الدكتور محمد سيد أحمد عيسى 38 سنة طبيب اطفال بمستشفى شبراخيت المركزى.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى إيتاى البارود حيث تبين إصابتهم بحالة اختناق وتبين أنهم أحفاد المجنى عليه الاول وأمهاتهم، وأشارت التحريات الأولية أن سبب الوفاة إستنشاق غاز أول أكسيد الكربون من مدفأة كهربائية.

وانتقل فريق من نيابة مركز شبراخيت برئاسة المستشار محمود الجندى رئيس النيابة لمناظرة الجثامين ومعاينة مكان الواقعة .

وأمرت النيابة بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة مكان الواقعة وبيان أسباب الوفاة والأداة المستخدمة وتم التحفظ على الجثامين الثلاثة داخل مستشفى شبراخيت تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق وأمرت بتشريح الجثامين لبيان أسباب الوفاة.

ومن جهة أخرى تماثل المصابين للشفاء وتم خروجهم اليوم من مستشفى إيتاى البارود التى تم نقلهم إليها عقب الحادث تحت الملاحظة.