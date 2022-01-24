د. محمد الباز يكتب: النبوءة التي تطارد شباب ثورة 25 يناير

في مقالات تم تهميشها عمدًا.. وكتاب تم تجاهله مع سبق الإصرار والترصد لنبيل فاروق

نبيل فاروق سبق الجميع فى قراءة ما يمكننا أن نعتبره مآلات الثورة وشبابها

لم يكن الدكتور نبيل فاروق هو ذلك الكاتب الذى يكتب لليافعين سلاسل حازت شهرة طاغية فقط.

ولم يكن هو من حاول أن يلحق بقرائه عندما أصبحوا شبابًا فكتب روايات تناسب نضوجهم فقط.

ولم يكن هو من ساهم فى تشكيل جيل من الكُتّاب والمبدعين فى مجالات مختلفة، يشهدون له ويذكرونه بالخير حتى الآن فقط.

كان نبيل فاروق، أيضًا، كاتبًا شجاعًا، اختار المقال الصحفى مجالًا للمواجهة وكشف الخلل، وتصحيح المفاهيم، ولم يكن فى ذلك يراعى أى مواءمة ليحتفظ بمن ساروا خلفه من القراء يحاولون تتبع إبداعه المتدفق الذى لم ينقطع حتى وفاته فى ٩ ديسمبر ٢٠٢٠.

من بين كتب الدكتور نبيل فاروق يقابلنا كتاب لم ينل حظه من الشهرة أو الانتشار الذى يليق باسمه، وأغلب الظن أن هذا حدث عمدًا ومع سبق الإصرار والترصد، فقد كان هناك مَن لم يعجبه ما كتب، ولأنه صاحب رصيد كبير عند قرائه من الشباب، فقد تعمدوا تجاهله دون أن يعلنوا مقاطعته أو رجمه كما فعلوا مع غيره من الكتّاب، الذين أخذوا موقفًا ناقدًا لما حدث فى ٢٥ يناير ٢٠١١، واكتفوا بأن مارسوا حياله صمتًا أراه الآن مريبًا.

الكتاب هو «سيناريو الثورة.. هذا ما حدث فى ٢٥ يناير».. الذى أهداه إلى مصر، التى ما زالت قادرة على إبهارنا كل يوم، وإلى شبابها، الذين صنعوا أفضل سيناريو للثورة بالعالم.

الكتاب يعتبر من نوعية كتب التاريخ الساخن، فهو عبارة عن مقالات كتبها «نبيل» على هامش الحدث الذى كان لا يزال متحركًا ومتصاعدًا، تم جمعها بعد ذلك فى كتاب أصدرته دار «دَوِّن» فى منتصف العام ٢٠١١، وهو الكتاب الذى يمكن أن نتعامل معه على أنه محاكمة علنية لشباب ثورة ٢٥ يناير.

ما سنفعله هنا هو استعراض أمين لما كتبه نبيل فاروق دون تدخل منّا، وسيكون لكم الحكم بعد ذلك، فقط يهمنى أن أشير إلى أن نبيل فاروق بمقالاته وكتابه هذا، الذى لا يذكره أحد، سبق الجميع فى قراءة ما يمكننا أن نعتبره مآلات الثورة وشبابها، فقد ألهمه الله الصواب فى قراءة ما جرى على الأرض، وأعتقد أنه لهذا تحديدًا كانت هناك محاولة لإهالة التراب عليه من قبل الشباب الذين قاموا بالثورة، والذين كانوا فى معظمهم من قرائه الذين تربوا على سطوره وسلاسله ورواياته ومقالاته.

بدأ نبيل فاروق المواجهة، التى هى فى حقيقتها محاكمة كاملة، بمقاله «ماذا بعد الثورة» الذى كتبه فى ١٦ فبراير ٢٠١١، أى بعد تخلى مبارك عن السلطة بخمسة أيام فقط.

يدخل نبيل إلى مقاله مدخلًا هادئًا ومناسبًا وخادعًا فى الوقت نفسه.

يقول: «سبحان الله الواحد القهار المعز المذل، الثورة نجحت، الثورة التى تنبأنا بحدوثها، ورفض الطغاة تصديق إمكانية هذا، نجحت وأزاحت الطغاة، ورسمت ملامح مصر جديدة، الشباب المصرى لقّن العالم كله درسًا أشاد به ملوك ورؤساء، ورفع رأس كل مصرى، فى كل مكان فى الدنيا، الشباب أطلقوا أول ثورة إلكترونية فى التاريخ، وأول ثورة سلمية، وأول ثورة شبابية تمامًا».

يعدد نبيل أهداف الثورة: «وعندما خرج الشباب ينادون بالثورة كانت مطالبهم واضحة صريحة، حرية.. ديمقراطية.. عدالة اجتماعية، وانتهت الثورة وحققت أهدافها الرئيسية، وخرج شبابها ململمًا جراحه، متجاوزًا عذاباته، ليقوم بأروع عمل فى التاريخ كله، تاريخ الثورات، الشباب أمسك أدوات جديدة، لينظف بها مصر، لقد أضافوا إلى ثورتهم صفة جديدة، فصارت أول ثورة شبابية رقمية سلمية نظيفة فى التاريخ».

وبعد أن يمنح نبيل فاروق الشباب حقهم تمامًا، يبدأ فى محاسبتهم من واقع ما رآه.

فى مقاله الثانى «مش فاهم حاجة»، الذى كتبه فى ٢٠ فبراير ٢٠١١، يقول: «اندلعت الثورة الشعبية فى مصر وقادها خيرة شبابها، وتصدروا ببسالة فطرية لقنابل الدخان ومدافع المياه، وتصدوا بصدورهم للرصاص المطاطى والحى، وقمعوا ركاب الخيول والجمال والحمير، وأسقطوا نظامًا، ظل يتصور فى غطرسة ما لها مثيل أنه سيبقى أبدًا، ولن يسقط مطلقًا».

ويكشف نبيل فاروق عن شعوره بالثورة، فيقول: «وعندما نجحت الثورة بلغت سعادتى مبلغها، لأن الشباب الذين لم أفقد ثقتى فيهم يومًا قد فعلوها، صحيح أنهم ما كانوا لينجحوا لو لم يقف الشعب كله خلفهم، ويؤيدهم فى مطالبهم المشروعة، وفى حقهم الدستورى فى التعبير عن رأيهم، حتى ولو خالف النظام وعارضه، ولكنهم من أشعل فتيل الثورة وصمد أمام وسائل القمع، وربح النصر فى النهاية».

كان نبيل فاروق يحلم بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ولذلك أيد الشباب حتى من قبل أن تندلع ثورتهم، وللسبب نفسه سعد بنجاحهم ونجاحها، وتصور أن مصر تبدأ بذلك عصر حرية وديمقراطية حقيقيًا.

ولكن.. وما يأتى بعد لكن هذه يمكن أن يشكل جوهر المحاكمة.

يقول نبيل فاروق: «ولكن الصورة أتت مختلفة تمامًا، لست أعنى هنا تلك الفوضى الشعبية التى انطلقت بلا ضابط أو رابط، والتى حوت كلها أنانية منقطعة النظير، تسعى لمطالب فئوية وأحيانًا فردية، وفى أحيان كثيرة انتقامية قمعية، إننى أعنى فى الواقع تلك النزعة النازية الفاشية الجديدة، التى تولد على أرض الوطن، ومن الشباب أنفسهم».

يصف فاروق ما حدث بدقة عندما يقول: «الشباب الذين خرجوا وثاروا وقتلوا وتحملوا وشاهدوا شهداءهم يدفعون أرواحهم فى سبيل الحرية، والحق الدستورى فى التعبير عن الرأى، تحولوا فور انتصارهم إلى جبهة ديكتاتورية قمعية، ترفض وبشراسة كل من يخالفها الرأى، شباب خرج ينادى بحقه الدستورى فى التعبير، يصرخ الآن ثائرًا فى وجه كل من يستخدم حقه الدستورى فى مخالفته».

يضع فاروق يده على المشهد الذى تشكل فى مصر، وكان شباب الثورة أبطاله، يقول: «وياله من مشهد مخيف، قوائم سوداء لأعداء الثورة واتهامات بالخيانة والعمالة والتواطؤ».

ويسأل نبيل: «ما هذا بالضبط؟».

ويجيب هو: «هل حاربتم ومات شهداؤكم من أجل إحلال ديكتاتورية بأخرى؟ أهذا ما قاتلتم من أجله؟ أهذا ما زُهقت أرواح للوصول إليه؟ ديكتاتورية جديدة فى صورة مختلفة؟.. ليس هذا بالتأكيد ما ثُرتم من أجله، ولا ما أفنيت عمرى كله فى الدعوة إليه، والسعى خلفه، وليس هذا بالتأكيد هو مفهوم الحرية».

ولأن نبيل فاروق يعرف الشباب كما يعرفونه جيدًا، فقد ذكّرهم بما جرى بينه وبينهم.

فعندما بدأ باب « عزيزى القارئ» فى سلسلة « كوكتيل ٢٠٠٠» فى بدايات التسعينيات، حرص أشد الحرص على إفراد المساحة الكاملة لنشر الرسائل التى تهاجمه، والتى تخالفه الرأى، دون حذف حرف واحد منها، باستثناء الكلمات الخادشة للحياء، والتى كان يحل محلها قوسين بنقاط بينهما.

ويتحدث نبيل مع القراء مباشرة، يقول لهم: «فعلت هذا على أمل إرساء قاعدة أساسية فى الحرية، فالحرية ليست فى أن تحارب من أجل حقك فى التعبير عن رأيك، بل فى أن تقاتل فى استماتة من أجل حق من يخالفك فى التعبير عن رأيه، لقد قاتلتم للخلاص من نظام كان يرى أن رأيه وحده هو الصحيح، وكل من يخالفه أو يعارضه عدو، يستوجب الاعتقال والتنكيل والتعذيب، وأنتم اليوم ترون أنكم وحدكم على حق، وكل من خالفكم أو عارضكم على خطأ، الفارق الوحيد الآن بينكم وبين النظام الذى أسقطتموه هو أنكم لا تمتلكون وسائله لقهر الرأى والفكر».

يكشف نبيل فاروق للشباب وسائلهم التى استخدموها للقمع، يقول عن ذلك: «شبكة الإنترنت التى حشدت شعبًا للثورة صارت الآن ساحة كبرى للديكتاتورية وقمع أى رأى معارض، وليس هذا حتمًا ما حاربت من أجله ولا ما سعيت إليه».

يضع نبيل فاروق الشباب وجهًا لوجه أمام ما صاروا إليه، يقول لهم: «ولو بدأ الشباب تلك النزعة النازية، واعتنقوا سياسة بوش الابن، بأن من ليس معنا فهو عدو، فسأجد نفسى مضطرًا للوقوف فى وجوههم والمحاربة مرة أخرى من أجل الحرية».

يناشد نبيل فاروق شباب الثورة بما يكشف به عوراتهم، عندما يقول لهم: «آمنوا، ليس بحريتكم وحدكم، ولكن بالحرية بمضمونها الشامل، آمنوا بحريتكم وحرية من يخالفونكم الرأى، آمنوا بالحق الدستورى فى التعبير، اعتنقوا سياسة الخلاف والاختلاف، والحق فى الخلاف والاختلاف، لا توجد قائمة لأعداء الثورة، ولا يوجد أعداء للثورة، يوجد فقط أناس يخالفونكم الرأى، وما زالوا يخالفونكم، وسيظلون يخالفونكم، لأنهم باختصار أحرار مثلكم».

يحاول نبيل فاروق تفسير ما جرى للشباب من انحراف حاد، فيقول: «أعلم أن الحماس الثورى وصدمة النجاح العظيم هو ما جرف المشاعر إلى ذلك التطرف فى المشاعر والأحاسيس، ولكن بناء مجتمع جديد، قائم على الديمقراطية والحرية والعدالة، لا يصنع بالحماس وحده، بل بالعقل والتعقل والمبادئ والفكر، وفوق كل ذلك العمل».

بناء مصر الحرة- كما يرى نبيل فاروق- يحتاج إلى شباب حر، شباب يؤمن بالحرية قولًا وفعلًا، لكنه يأسف لما يجرى، فيقول: «وما يحدث الآن يخالف كل هذا».

وفى ٩ مارس ٢٠١١ يكتب نبيل فاروق من جديد متسائلًا: «أهكذا تحررنا»؟.

وهنا يبدو أكثر غضبًا من الشباب وعليهم، فقد تصور أنهم سينهضون بالوطن، لكن كما قال: «انقلبت الأمور فجأة رأسًا على عقب، وسقطنا فى هوة أكثر عمقًا، مما كنا فيها».

الهوة التى يقصدها فاروق صورها بأن الشعب الذى نادى بالحرية انفلت تمامًا عندما حصل عليها، تظاهرات فئوية راحت تطالب بما تراه حقًا، أو تسعى لتصفية حسابات مع إدارات قديمة، أو ربما لتفعيل أحقاد شخصية، وإطلاق غل كامن فى النفوس، واستخدام وسائل ضغط وقمع جديدة للحصول على مكاسب بلا عمل أو إنتاج.

ويواصل فاروق رصده لما حدث: «تم استبدال ما كان بنظم قمعية جديدة، لا تريد محاكمات أو عدالة، بل مقاصل تقام فى الطرقات، لقطع رأس كل من يشيرون إليه بغض النظر عن القانون، انفلات انفعالى ساد المجتمع كله، وانقضاض على مطالب خاصة وتصفية حسابات ومحاولات استعداء الشعب على الكل وضد الكل فى وقت اشتعلت فيه كل الأمور من حولنا، واحتاجت حدودنا إلى جيشنا ودرعنا».

ويواجه نبيل فاروق الشباب بقوة وحماس، عندما يصفهم بأنهم تحولوا فجأة إلى ذئاب مسعورة، ذاقت طعم الدم فلم تعد قادرة على التخلى عنه، وشعرت بقوة كبيرة، فلم تدرك أنه مع القوة الكبيرة تأتى مسئوليات كبيرة.

فالكل أراد، والكل ثار، والكل غضب، والكل طالب، والكل نسى أهم ما فى المشهد كله، مصر التى يهدمون جزءًا منها كل يوم، ويصرون على مواصلة احتقانها على نحو عجيب، وكأنما أدمنوا إثبات القوة والقدرة، وغاب عنهم الفارق الكبير بين هدم نظام وهدم دولة بالكامل.

ويقتحم فاروق على الشباب منظومتهم الجديدة، فيقول: «الغاضبون الحاليون مغرورون، يرون أنهم يعرفون صالحنا أكثر مما نعرفه، ويتحدثون عن ضرورة أن يدفع الشعب ثمن الحرية، حتى ولو انهار اقتصاد مصر، ما داموا يرون هذا، ويدعون لحشد الآخرين، ثم يتباهون بقدرتهم على هذا ونجاحهم فيه».

«الحاليون لا يبالون بفئات الشعب المطحونة، ولا بأهمية دوران عجلة الإنتاج، ما دام هذا يجعلهم يتسيدون المشهد السياسى والإعلامى».

«الحاليون يتحدثون عن الحرية والديمقراطية، ثم يمارسون التظاهر والاعتصام للقمع والضغط ولى الذراع».

«الحاليون يعتبرون كل من يعارضهم خائنًا، ويضعون معارضيهم فى قوائم سوداء».

«الحاليون يرون أنهم من حقهم أن يحكمونا كما يشاءون لأنهم قاموا بالثورة».

ويسأل نبيل فاروق: أهكذا نكون قد حصلنا على ما خرج الشعب كله عن بكرة أبيه يطالب به؟

ألهذا استشهد شباب الثورة؟

ألهذا قاتلنا وعارضنا وتحملنا لسنوات؟

ويجيب: لست أرى هذا بالتأكيد.

يواصل نبيل فاروق محاكمته للشباب، يقول عنهم: «بكل الأسف، شباب عديدون منفعلون زرعوا عقولهم فى آذانهم وأعينهم وليس فى رءوسهم، شباب منفعلون من كل ما يسمعونه وما يقرأونه وما يشاهدونه على شبكة الإنترنت، شباب تصوروا من فرط انفعالهم وليس رجاحة عقولهم، أن كل ما يسمعونه ويقرؤونه ويشاهدونه فى عصر بلغت فيه التكنولوجيا الرقمية أوجًا هو حقيقة لا تقبل الجدل، بلا أدلة أو براهين أو حتى منطق، فقط بانفعال جارف».

«شباب تحولوا دون حتى أن يدركوا هذا، إلى ثورة مضادة، قادرة مع انفعالاتها وانفلاتها، على هدم الصورة الأصلية من أساسها».

رأى نبيل فاروق فى الشباب حالة من التشفى الشيطانى والرغبة الوحشية المسعورة، التى يستحيل أن تبنى عليها دولة ديمقراطية حرة سلمية، بقدر ما تبنى عليها دولة مشتعلة، قد لا تهدأ، قبل أن ينهار الاقتصاد بالكامل، ويدفع الشباب قبل الشيوخ ضريبة إعادة بناء قد تحرمهم حتى نهاية أعمارهم مما كانوا يحلمون به.

وكمن يتنبأ بما جرى يقول نبيل فاروق: «الصورة القادمة بما يفعلونه ليست مشرقة كما يتصورون، لأن السياسة بمضمونها الأشمل غير واضحة فى أذهانهم بدليل مطالبتهم بأمور عاجلة يستحيل تحقيقها، إلا بدمار الدولة بالكامل».

ويعود نبيل ليسأل: «أهكذا تحررنا؟ أهكذا حققنا ما كنا نصبو إليه؟».

وفى محاولة للإجابة يقول: «من ينادى بالحرية والديمقراطية ينبعى له أن يحترم الحرية والديمقراطية، والحرية تعنى أن تؤمن بأنك ومهما كنت، ومهما كان نبل مطالبك، فأنت لا تعبر عن الجميع، فالناس لم تتفق حتى على الخالق عز وجل، فكيف بك؟، والديمقراطية تعنى أن تصبر، وأن تتحمل الإجراءات العادلة، والتى قد تستغرق وقتًا لا يناسب توترك وانفعالك».

ويضع نبيل فاروق خلاصة تجربته أمام الشباب عندما يقول لهم: «التاريخ علمنا وهو لا يخطئ أبدًا أن الدائرة تدور دومًا على من دفعها، ثوار فرنسا طالبوا بمقاصل دون محاكمة، فوضعت رءوسهم بعدها تحت المقاصل وبلا محاكمة، نادوا بسرعة القصاص دون عدالة، فطارت رءوسهم بسرعة قصاص دون عدالة، وإذا ناديتم بالطغيان، فستقعون تحت طائلته يومًا، طال الزمن أو قصر، وإن لم تكونوا قد تعلمتم مما حدث على أيديكم، فهذا سيعنى أن الله سبحانه وتعالى قد كتب علينا أن نقاتل من أجل الحرية إلى أمد لا يعلم سواه جل جلاله، فأنتم اليوم كمن سبقكم، كتبنا فلم يقرأوا، وقلنا فلم يسمعوا، وشرحنا فلم يفهموا.. فأنتم إذن مثلهم.. طغاة.. نعم طغاة».

ويختم نبيل فاروق مقالات المحاكمة بمقاله «قراءة متأنية للساحة» الذى كتبه فى ١٣ مارس ٢٠١١، والذى خلص فيه إلى أنه لم يعد هناك من يدرك خطورة ما يمر به الوطن ولا فداحة ما يمكن أن يصيبه لو لم تهدأ الساحة، وتعود عجلة الإنتاج إلى الدوران، ولم يعد هناك من يرى ذلك الخطر المحدق بحدوده من الشرق والغرب والجنوب، لم يعد أحد يدرك خطورة اتفاقيات دول حوض النيل، وما يمكن أن تعانيه مصر من جفاف ينقص زرعها وضرعها وحتى مياه شرب أهلها.

رأى نبيل فاروق أنه لم يعد أحد يفكر بشكل عام، فالاحتجاجات الفئوية التى لا تريد أن تهدأ تنخر فى كيان اقتصاد البلد، وتخفض من عائده القومى، ومن قيمة الجنيه المصرى بالتالى، مما يعنى أنه لو حصل كل المحتجين على زيادة قدرها خمسون فى المائة من دخولهم الحالية، سيصعب عليهم حتى أن يتمتعوا بنفس الحياة التى كانوا يتمتعون بها قبل الزيادة، لأن القيمة الشرائية للجنيه نفسه ستنخفض، من انهيار الاقتصاد، فتتضاعف الأسعار خمس أو ست مرات على الأقل.

أما التظاهرات والاعتصامات المتوالية فما سينتج عنها هو مشهد سياسى عالمى، يوحى بأن مصر لم تعد آمنة، فينهار قطاع السياحة بالتالى، ونفقد ما يقرب من ثلث مواردنا، فتنخفض قيمة الجنيه أكثر، وترتفع الأسعار على نحو جنونى.

والحديث عن أن الاعتصامات والتظاهرات، سواء مليونية أو فئوية، غير مسئولة عن ذلك، هو فى حد ذاته حديث غير مسئول، فهى إما مؤثرة، وهذا سيشمل التأثيرين السلبى والإيجابى، وإما غير مؤثرة فلا داع لها إذن.

ويختم نبيل فاروق مقاله بقوله: «هذه الكلمات يصعب أن ترضى ساحة محتقنة يحتل فيها الانفعال محل العقل والتروى والتفكير، ولكنها ترسم صورة (مصر) التى نسعى إليها، صورة إما ديمقراطية أو انفعالية، والحكمة العالمية تقول: (من عاش بالسيف مات بالسيف)، فلو قبلنا بالديمقراطية سنحيا جميعًا فى ظلها أبدًا، ولو رضينا بالانفعال والفوضى، سنعانى منهما فى المستقبل، كما حدث فى الثورة الفرنسية».

وقبل أن يمضى، همس نبيل فاروق فى أذن الشباب بوصيته، قائلًا لهم: «اقرأوا التاريخ... واعلموا من أجل المستقبل... مستقبل مصر».

كتب نبيل فاروق وقرأ الشباب لكن يبدو أنهم لم يفهموا ما قاله، ولذلك كان طبيعيًا أن يخسروا كل شىء.