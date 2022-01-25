دراسة جديدة: عدم النوم يرتبط بنوع الطعام

إذا كنت تعاني من صعوبة النوم، فربما تكون قد جربت بالفعل بعض الاقتراحات الأكثر شيوعًا للمساعدة على الالتزام بجدول نوم منتظم، وإبعاد الهاتف قبل أن تغلق عينيك، وممارسة التمارين الرياضية الكافية.

وعلى الرغم من أن هذه كلها نصائح مفيدة ولكن في أحيان كثيرة لا تعد كافية بمفردها؛ وإذا كنت تبحث عن تغيير آخر للمساعدة في تحسين جودة نومك، ففكر في إلقاء نظرة على الأطعمة التي تتناولها، وفقًا لموقع "eat this".

أفضل الأطعمة التي تساعدك على نوم أفضل

وجدت دراسة جديدة، أن عادات معينة لتناول الطعام مرتبطة باتباع حمية البحر الأبيض المتوسط​​، يمكن أن تساعدك بشكل خاص على النوم بشكل أسرع والبقاء نائمًا طوال الليل وفقًا لنتائج هذه الدراسة الجديدة، التي نُشرت في مجلة أكاديمية التغذية وعلم التغذية وتناوان عشرين دراسة سابقة نُشرت بين عامي 1975 و 2021 لمقارنة تركيبة النظام الغذائي بجودة النوم.

وسلط الباحثون الضوء على نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي باعتباره نظامًا يحتوي على الصفات الرئيسية المرتبطة بنوعية نوم أفضل.

كما ثبت أن الأشخاص الذين يأكلون المزيد من الألياف والدهون الصحية مثل الدهون المتعددة غير المشبعة والفواكه والخضروات الغنية بالسيروتونين والميلاتونين والمغذيات المضادة للالتهابات مثل مضادات الأكسدة وأحماض أوميغا 3 الدهنية ينامون بشكل أفضل.

وبالتالي تشير الأدلة إلى أن أنماط الأكل الصحي بشكل عام، لا سيما تلك التي توفر توازنًا غذائيًا كافيًا مع تركيز معظم السعرات الحرارية التي يتم تناولها بشكل أكبر في منتصف اليوم، قد تكون أكثر فائدة لصحة النوم؛ وفي المقابل قد يكون القلق بشأن الأطعمة التي لا تتضمن قيمة غذائية.

وصرحت مؤلفة الدراسة كاثرين ويلسون لوسائل الإعلام، بأن نتائج الدراسة لا شك فيها ولكن يفضل إجراء مزيد من الدراسات المشابهة في الفترة القادمة.