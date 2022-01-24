دقلو يؤكد لمبعوث النرويج تمسكهم بالحوار لحل الأزمة السياسية في السودان

أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، الاثنين، أنه لا مخرج للوضع في السودان إلا عبر الحوار بوصفه الطريق الأمثل لحل الأزمة السياسية.

جاء ذلك خلال لقاء التقى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم، مبعوث النرويج الخاص للسودان وجنوب السودان أندريه إستيانسن، بحسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

وبحث اللقاء العلاقات المتطورة بين السودان والنرويج وسبل ترقيتها بما يخدم المصالح المشتركة، الى جانب التطورات السياسية التي يشهدها السودان.

وأشاد نائب رئيس مجلس السيادة، على مواقف النرويج الداعمة لإستقرار السودان، داعياً لمواصلة تلك الجهود لإنجاح الفترة الانتقالية وإجراء الانتخابات، وبشأن الأزمة الراهنة.

وأكد دقلو خلال اللقاء مع المبعوث النرويجي أنه لا مخرج الا عبر الحوار بوصفه الطريق الأمثل لحل الازمة السياسية، مجدداً دعوته التي أطلقها في بداية الثورة، بأهمية مشاركة الشباب والمرأة في الفترة الانتقالية.

من جانبه قدم المبعوث النرويجي، تنويراً لنائب رئيس مجلس السيادة حول مؤتمر أصدقاء السودان الذي عقد مؤخراً بالعاصمة السعودية الرياض، والنتائج التي توصلت إليها الأطراف المشاركة والتي أمنت على دعم مبادرة (فولكر) مع التأكيد على أهمية أن يكون الحل سوداني، مشيراً الى ضرورة إشراك الشباب والمرأة في عملية الحوار.

وأضاف المبعوث النرويجي أن اللقاء تطرق الى الوضع الأمني في إقليم دارفور على خلفية زيارته الاخيرة للاقليم، داعياً الى ضرورة تشكيل قوات حماية المدنيين ومواصلة عملية الترتيبات الأمنية .

رئيس مجلس السيادة يصدر قرارا بتجديد وقف إطلاق النار

وأصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أمس قراراً، بتجديد وقف إطلاق النار، على إمتداد البلاد وفي كافة الجبهات وعلى الجهات المختصة، وضع القرار موضع التنفيذ.

وقال مجلس السيادة إن هذا القرار يأتي لتهيئة أجواء الإستقرار والأمان في البلاد وإستشرافاً لعهد جديد، يسوده السلام والطمأنينة والأمن.