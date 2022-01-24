السعودية تؤكد دعمها للحل السياسي في ليبيا وإجراء الانتخابات

استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش، اليوم الإثنين، السفير السعودي لدى تونس محمد بن محمود العلي لتتسلم رسالة من نظيرها السعودي الأمير فيصل بن فرحان تقتضي بتعزيز وتوسيع العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وقالت المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، إن الوزيرة خلال لقائها السفير السعودي بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس، ناقشت طرق تنمية وتطوير العلاقات الثنائية المستقبلية بين السعودية وليبيا، وتعزيز التعاون المشترك في العديد المجالات الحيوية التي تهم البلدين.

وأضاف المكتب الإعلامي، أن الوزيرة طرحت نبذة عن مستجدات الوضع السياسي بليبيا، والتحديات التي تواجه العملية السياسية، وجهود الوزارة والحكومة من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد، وإنجاح مسارات التحول الديمقراطي.

من جهته، أبدى السفير السعودي محمد بن محمود العلي إعجابه وتقديره لجهود الوزيرة دولياً ومحلياً، مؤكداً على دعم بلاده ووقوفها إلى جانب حكومة الوحدة الوطنية من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا.

وفي وقت سابق، استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس ، سفير مملكة هولندا المعتمد لدى ليبيا دولف هوخيوونيخ.

وقدمت الوزيرة في بداية اللقاء لمحة عن مستجدات الوضع السياسي في ليبيا ، والتحديات التي تواجه العملية السياسية ، وجهود وزارة الخارجية والحكومة الليبية من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد ، وانجاح مسارات التحول الديمقراطية، وذلك بحسب وكالة الأنباء الليبية.

من جانبه؛ عبر السفير الهولندي عن اعجابه وتقديره لجهوده الوزيرة دوليا ومحليا ، مؤكدا على دعم بلاده ووقوفها الى جانب حكومة الوحدة الوطنية من اجل تحقيق الاستقرار في ليبيا .

من جهة أخرى تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين هولندا وليبيا ، وتعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات الحيوية التي تهم البلدين الصديقين .