الإثنين 24 يناير 2022
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سياسي

برلمانية: العلاقات بين مصر والجزائر تشهد تطورًا ملحوظًا فى عهد السيسى

النائبة ندي ثابت
النائبة ندي ثابت

قالت الدكتورة ندى ألفى ثابت، عضو مجلس النواب، إن زيارة الرئيس الجزائري إلى مصر، تعكس مدى عمق العلاقات "المصرية- الجزائرية"، والتي تشهد تطوراً كبيرًا وملحوظًا في عهد الرئيس السيسي، فهناك الكثير من القضايا والملفات التي تتطلب التنسيق والتشاور بين الجانبين لاسيما قضايا المغرب والمشرق العربيين وملفات القارة الإفريقية.

وأضافت ثابت، في بيان لها اليوم الاثنين، أن العلاقات "المصرية- الجزائرية"، نموذجًا يحتذى به في بناء العلاقات الاستراتيجية بين العرب والأفارقة، وما يجمع البلدين تشهد عليه صفحات التاريخ، من بطولات وملاحم وطنية، فالجزائر لاتنسى وقفت مصر بجانبها في ثورتها العظيمة في مواجهة المستعمر الفرنسي في خمسينيات القرن الماضي.

وذكرت ثابت، كما لا تنسى مصر، دور الجزائر  وإعلان تأييدها للشعب المصري ودعمه في أصعب المحن، ففي نكسة 1967 ونصر 1973 فلا ينسى التاريخ دور "فيالق الجيش الجزائري" التي وقفت كتفًا بكتف مع الجيش المصري. 

وأوضحت عضو البرلمان، أن الفترة الراهنة التي تشهدها المنطقة والقارة، تتطلب من الجانبين توحيد الرؤى والمواقف في التعاون السياسي والأمني لمجابهة التحديات،

وقالت ثابت، إن هناك رغبة قوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بما يعكس الإرادة الإيجابية فى البلدين ويتم استثمار الإمكانات الكبيرة والقدرات العالية المتوافرة لدى الجانبين، بما يحقق المنافع المشتركة ويعود بالخير والازدهار على الشعبين الشقيقين.

الدكتورة ندى ألفى ثابت مجلس النواب الرئيس الجزائرى مصر العلاقات الرئيس السيسي القضايا ثابت

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