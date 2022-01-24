الإثنين 24 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«المشوار».. محمد رمضان يروج لمسلسله الرمضانى عبر فيسبوك

محمد رمضان
محمد رمضان

روّج الفنان محمد رمضان، لمسلسله الجديد المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني للعام الجاري، بعدما شارك جمهوره عبر صفحته الرسمية على موقع الـ«فيسبوك»، صورة له من الشخصية التي يجسدها.

وعلّق «رمضان» على الصورة قائلًا: «باقي 69 يوم بإذن الله، ماهر، مسلسل المشوار، للمخرج محمد ياسين والمؤلف محمد فريد، رمضان يجمعنا، ثقة في الله نجاح».

 

يذكر أن الفنان محمد رمضان شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "موسى"، إخراج محمد سلامة، بطولة سمية الخشاب، هبة مجدي، سيد رجب، رياض الخولي، منذر رياحنة، صبري فواز، فريدة سيف النصر.

«موسى»، عرض على قناة Dmc وهو من إنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

جسد «رمضان»، في المسلسل شخصية شاب صعيدى يدعى موسى، خلال الأحداث، ويقاوم الاحتلال الإنجليزى، ويحتوى المسلسل على الكثير من المواقف والصراعات، يظهرها فى إطار درامى، بينما تجسد سمية الخشاب دور «حلاوتهم».

محمد رمضان الفنان محمد رمضان لمسلسله الجدي لجديد السباق الرمضاني

رئيس التحرير

وائل لطفي

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