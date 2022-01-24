الإثنين 24 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد لـ8 متهمين بقتل مواطن واستعراض القوة فى البساتين

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 15 سنة، والسجن المشدد 5 سنوات لـ7 آخرين، لإدانتهم بقتل عامل مع سبق الإصرار واستعراض القوة بالبساتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فؤاد حسن، وعضوية المستشارين خالد عزت الشربيني وسامي حسن ربيعي، وأمانة سر مجدي شكري وعزت فاروق.

كشف قرار الإحالة عن قيام المتهمين باستعراض القوة واستخدام العنف ضد المجني عليهم، بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذي بهم وفرض السيطرة عليهم، محضرين لغرضهما المنشود أسلحة بيضاء "مطواة" وزجاجات فارغة وأمطروا المجني عليهم بوابل منها، كونهم أكثر من شخصين حاملين الأسلحة البيضاء، فكان من ذلك الشأن إلقاء الرعب في نفوسهم والمساس بحريتهم وتكدير الأمن والسكينة العامة وتعريض حياتهم للخطر.

وأضاف قرار الإحالة أنهم قتلوا المجني عليه مع سبق الإصرار على ذلك، على أثر خلاف سابق بينهم وبين المجني عليه المتوفي فبيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روحه معدين لهذا الغرض الأسلحة البيضاء، وما إن ظفروا به حتي تقدم المتهمان الثاني والخامس صوبه، فباغته الأخير بضربة برأسه مستخدماً "زجاجة" واتبعه سابقه بضربة بساعده الأيسر، ولم يتخذا بضحيتهما شفقة أو رحمة، فاتبعمها المتهم الأول شاهراً سلاحاً أبيض "مطواة" تجاه المجني عليه طاعناً إياه بمكان قاتل "صدره" التي أودت بحياته.

كما شرعوا في قتل المجني عليه أشرف الصغير، على أثر نشوب مشاجرة فأشهروا أسلحتهم البيضاء، وما إن ظفروا به تقدم المتهم الأول صوبه وباغته بعدة ضربات متتالية متفرقة بأنحاء جسده مستخدماً سلاحاً أبيضاً "مطواة"، واتبعه المتهم الثالث فكال له ضربة برأسه مستخدماً "شومة" محدثين ما به من إصابات.

محكمة جنايات القاهرة المشدد 15 سنة السجن المشدد 5 سنوات عامل سبق الإصرار واستعراض القوة

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