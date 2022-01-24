الإثنين 24 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة أوراق متهمين بتأسيس «خلية تنظيم الأجناد» إلي المفتي

اعدام
اعدام

قررت  الدائرة 3 ارهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، احالة متهمين بتأسيس خلية “تنظيم الأجناد” إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما.

وأحالة المحكمة كلًا من “مهاب محي و رضا عباس” للمفتي بتهمة تأسيس "تنظيم الاجناد" تورط بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الشرطة والجيش بمدن محافظات القناة، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، وحيازة أسلحة ومفرقعات الي فضيلة المفتي وحددت جلسة ٢٨ فبراير للنطق بالحكم .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي محمد وعضوية المستشارين وجدي محمد عبد المنعم محمد عبده ود. علي حسن إبراهيم عمارة ومحمود محمد عبد المنعم زيدان.

وكشف امر الاحالة قيام  المتهمين  بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الجيش والشرطة واستهداف المنشآت العامة والخاصة.

واضاف امر  الاحالة  قيام المتهمين بتأسيس جماعة إرهابية على خلاف القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وتخريب الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

واشار امر الاحالة الي قيام المتهمين بتكوين خلية إرهابية بناء على تعليمات من عناصر تكفيرية، واعتنقوا أفكارًا متطرفة تقوم على تكفير العاملين بمؤسسات الدولة، وتلقي أعضاء وتركيب المفرقعات، بتكليف من مسئول التنظيم "م.ع"، وأن المتهمين عقدوا اجتماعات سرية في منزل المتهم "ى. أ"،  للتخطيط لاستهداف نقاط الارتكاز الأمنية فى مدن محافظات القناة.

الدائرة 3 ارهاب تنظيم الأجناد جنايات أمن الدولة طوارئ محاكم طرة فضيلة المفتي المستشار محمد حماد عبد الهادي محمد

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وائل لطفي

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