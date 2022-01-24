الإثنين 24 يناير 2022
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عالم

ميقاتى عن تصريحات الحريرى بشأن تعليق عمله السياسي: صفحة حزينة للوطن

رئيس الحكومة اللبناني
رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتى

علق رئيس الحكومة اللبنانية ​نجيب ميقاتي​، على تصريحات رئيس تيار المستقبل ورئيس الحكومة السابق سعد الحريرى بعدم الترشح للإنتخابات المقبلة وتعليق عمله السياسى.

وقال ميقاتى إن كلام الحريري صفحة حزينة للوطن ولي شخصيا، ولكنني أتفهم الظروف المؤلمة التي يعيشها والمرارة التي يشعر بها.

وأضاف ميقاتى في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، "سيبقى ​الوطن​ يجمعنا والاعتدال مسارنا، ولو تغيرت الظروف والاحوال، مستلهمين قوله تعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم "، وفقا لما نقله موقع النشرة اللبنانى.

وفى وقت سابق من اليوم، قال سعد الحريرى "من باب تحمل المسؤولية، ولأنني مقتنع أن لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان، في ظل النفوذ الإيراني والتخبط الدولي، والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدولة، أُعلن التالي أولا، تعليق العمل بالحياة السياسية ودعوة عائلتي في تيار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها، ثانيا عدم الترشح للانتخابات النيابية وعدم التقدم بأي ترشيحات من تيار المستقبل أو باسم التيار".

قال رئيس تيار المستقبل​ ​فى كلمة له من بيت الوسط​، إنه بعد اغتيال رئيس الحكومة الراحل ​رفيق الحريري​، وقع الخيار عليه لمواصلة مشروعه السياسي، لمواصلة مشروع رفيق الحريري، وليس لكي تبقى عائلة الحريري في السياسة، بغض النظر عن المشروع والمبادئ والظروف.

وأوضح الحريرى أن مشروع والده يمكن اختصاره بفكرتين، الأولى منع الحرب الأهلية في ​لبنان​، والثانية حياة أفضل للبنانيين نجحت في الأولى، ولم يكتب له النجاح الكافي في الثانية، على حد قوله.

وتابع الحريرى" إننى قد أكون قادرا على تحمل كل هذا، لكن ما لا يمكنني تحمله هو أن يكون عدد من اللبنانيين الذين لا أرى من موجب لبقائي في السياسة سوى لخدمتهم، باتوا يعتبرونني أحد أركان السلطة التي تسببت بالكارثة، والمانعة لأي تمثيل سياسي جديد من شأنه أن ينتج حلولا لبلدنا وشعبنا".

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وائل لطفي

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