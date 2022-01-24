الإثنين 24 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نائب بـ«الشيوخ»: كلمة الرئيس السيسى فى عيد الشرطة دستور عمل للفترة المقبلة

النائب أحمد محسن
النائب أحمد محسن

قال النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل عيد الشرطة الـ70 والذكرى الـ11 لثورة يناير، بمثابة دستور عمل للفترة المقبلة في البلاد، يتم التركيز فيها بشكل كبير على مواصلة التطلع للمستقبل عبر مشاريع رائدة وعملاقة في مختلف المجالات والتأكيد على ضمان الأمن والاستقرار في البلاد والتصدي لكافة التحديات.
ونوه محسن في تصريحات له اليوم، بما قاله الرئيس السيسي في كلمته، من أن الغاية الأسمى هي الحفاظ على بقاء الدولة واستمرارها وأن ثورة 25 يناير كانت تعبر عن تطلع المصرين لمستقبل جديد.

وأردف: أن ما تحقق في البلاد، على مدى السنوات الماضية على يد الرئيس السيسي، يؤكد أن مصر خطت بقوة للمستقبل، وأنها عازمة على استمرار السير في هذا الطريق، علاوة على إيمان الجميع بأن الاستقرار "هدف سامي" للدولة المصرية وكذلك الأمن وسط فوضى إقليمية كبيرة تضرب بلدانا عدة.

وأشاد النائب أحمد محسن، بالجهود الكبيرة التي بذلتها القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية، للنهوض بالوطن والتصدي للتحديات والعمل على إنهاء الفقر والبطالة والتضخم وفي نفس الوقت تعزيز قوة الدولة المصرية واستعادة ريادتها.

مجلس النواب الاحتفال عيد الشرطة شديدة الحساسية الاستقرار النائب أحمد محسن

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيد الشرطة.. ذكرى وطنية مصرية

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