الإثنين 24 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قيرغيزستان تستقبل جرعات إضافية من لقاحات «فايزر» من الولايات المتحدة

فايزر
فايزر

أعلنت السفارة الأمريكية في قيرغيزستان، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة قدمت 149 ألفًا و760 جرعة إضافية من لقاحات "فايزر" المضادة لفيروس "كورونا" إلى قيرغيزستان، كجزء من مساعدتها المستمرة لمكافحة الأوبئة.
ونقلت وكالة آكي برس القيرغيزية - عن بيان أصدرته السفارة - أنه تم تسليم هذا التبرع من خلال كوفاكس، وهي مبادرة لدعم الوصول العالمي المنصف إلى لقاحات مضادة لفيروس "كورونا".
وأضاف البيان: "تمنح هذه اللقاحات الآمنة والفعالة أجهزتنا المناعية القدرة على مقاومة عدوى كورونا الشديدة، وستواصل الولايات المتحدة دعم شعب جمهورية قيرغيزستان باللقاحات والتمويل للتأكد من أنها متاحة للجميع في البلاد."
وفي الإجمالي، تبرعت الولايات المتحدة الآن بأكثر من 450 ألف جرعة من لقاحات ضد "كورونا" من شركة فايزر لجمهورية قيرغيزستان، حيث تم تسليم الجرعات الأولى في الأول في أكتوبر الماضي.
ومنذ بداية الوباء، قدمت الولايات المتحدة أكثر من 9 ملايين دولار لمساعدة جمهورية قيرغيزستان على الوقاية من "كورونا" واكتشافه وعلاجه.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيد الشرطة.. ذكرى وطنية مصرية

الأكثر قراءة

يصل إلى الصقيع.. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

حسام البدري مرشح لتدريب منتخب غانا

أول رد من منى زكى بعد الهجوم عليها بسبب فيلم «أصحاب ولا أعز»

مصدر داخل معسكر المنتخب يكشف موقف الونش من مباراة كوت ديفوار

أول تعليق من وزير التعليم بشأن صعوبة امتحان الكيمياء لطلاب أولى ثانوى

فيديو استقبال الرئيس السيسى نظيره الجزائرى فى مطار القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

نصائح خبير !!

لواء. محسن الفحام

الشرطة العصرية والجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

جمال-أسعد

النخبة بين الثورة والإصلاح

حسين دعسة

"بوتين" ذئب يقود القطيع و"بايدن" لن يخوض الحرب في أوكرانيا

محمود خليل

نحل «الفتاوى الدينية».. وعسل «الإصلاح الزراعى»

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد نجم

هل زاد صافى دخلك مقارنة بـ2014 أم تراجع؟

صور

ملخص مباراة الزمالك وغزل المحلة

ملخص مباراة الأهلى والمقاولون العرب

الزمالك وفاركو

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة موسكو وكييف.. كيف تستعد إسرائيل لإجلاء يهود أوكرانيا؟

«لابيد»: صفقة شراء الغواصات أخطر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل

«الخارجية الفلسطينية»: جرائم الإحتلال تخريب متعمد للجهود الأمريكية