قيرغيزستان تستقبل جرعات إضافية من لقاحات «فايزر» من الولايات المتحدة

أعلنت السفارة الأمريكية في قيرغيزستان، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة قدمت 149 ألفًا و760 جرعة إضافية من لقاحات "فايزر" المضادة لفيروس "كورونا" إلى قيرغيزستان، كجزء من مساعدتها المستمرة لمكافحة الأوبئة.

ونقلت وكالة آكي برس القيرغيزية - عن بيان أصدرته السفارة - أنه تم تسليم هذا التبرع من خلال كوفاكس، وهي مبادرة لدعم الوصول العالمي المنصف إلى لقاحات مضادة لفيروس "كورونا".

وأضاف البيان: "تمنح هذه اللقاحات الآمنة والفعالة أجهزتنا المناعية القدرة على مقاومة عدوى كورونا الشديدة، وستواصل الولايات المتحدة دعم شعب جمهورية قيرغيزستان باللقاحات والتمويل للتأكد من أنها متاحة للجميع في البلاد."

وفي الإجمالي، تبرعت الولايات المتحدة الآن بأكثر من 450 ألف جرعة من لقاحات ضد "كورونا" من شركة فايزر لجمهورية قيرغيزستان، حيث تم تسليم الجرعات الأولى في الأول في أكتوبر الماضي.

ومنذ بداية الوباء، قدمت الولايات المتحدة أكثر من 9 ملايين دولار لمساعدة جمهورية قيرغيزستان على الوقاية من "كورونا" واكتشافه وعلاجه.