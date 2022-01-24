الإثنين 24 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سفير كوريا بالقاهرة: مباحثات السيسى ومون أعطت دفعة قوية للتعاون الاقتصادى

سفير كوريا الجنوبية
سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة

أكد سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة هونج جين ووك، أن المباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الكوري مون جاي إن، أعطت دفعة قوية للتعاون الاقتصادي الثنائي في إطار ملفات التعاون المستقبلي، الذي يشمل أيضًا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، وصناعة السيارات الكهربائية، وهي مجالات تتجاوز أفق التعاون التقليدية السابقة المرتكزة على التجارة والاستثمار.
جاء ذلك في تصريح اليوم الاثنين خلال جولة بصحبة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، ووزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، في مصنع سامسونج للإلكترونيات في محافظة بني سويف.
وتفقد المسئولون منشأة تصنيع التابلت التعليمي، وتم تبادل وجهات النظر حول كيفية البناء على زخم علاقات التعاون الاقتصادي الثنائي، التي تنامت بشكل أكبر بعد الزيارة الرسمية للرئيس الكوري من 19 إلى 21 يناير الجاري.
وتوقع السفير أن يرتقي التعاون الاقتصادي الثنائي من خلال الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الكوري مما يجعله أول رئيس كوري يزور مصر منذ 16 عامًاً بحيث كانت آخر زيارة لرئيس كورى في عام 2006.
وأكد السفير أن زيارة الوزيرين اليوم لمصنع سامسونج للإلكترونيات تحمل معنى كبيرا لأنها تمثل أول إجراء لمتابعة مخرجات الزيارة الرئاسية الكورية لمصر، مؤكدا أنه يجب على البلدين مواصلة متابعة نتائج زيارة الرئيس الكوري لمصر.
وبحسب العقد المبرم في مارس 2021 بين شركة سامسونج ووزارة التربية والتعليم، سيتم توفير 4.2 مليون جهاز تابلت للحكومة المصرية خلال الفترة من 2021-2026، وسيتم توفير أجهزة التابلت لطلاب المدارس الثانوية المصرية مجانًا للمساعدة في تعليمهم ودراساتهم.
واعتبارًا من العام الحالي سيتم إنشاء منشأة جديد لتصنيع أجهزة التابلت داخل مصنع تصنيع أجهزة التلفزيون الموجود حاليا. وحتى الآن، تم تنفيذ حوالي 95% من منشأة تصنيع التابلت، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج قريبًا.
يذكر أن مصنع أجهزة التابلت سيكون الأول من نوعه في إفريقيا والشرق الأوسط، ويستهدف أن يتم تصدير أجهزة التابلت الحاملة لشعار "صنع في مصر" لدول أخرى ضمن إطار التعاون بين كوريا ومصر، مما يجعله مشروعًا نموذجيًا للتعاون الثلاثي بين كوريا ومصر والدول المستوردة.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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