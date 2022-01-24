الإثنين 24 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بقتل سودانى الجنسية بالجيزة

المتهم
المتهم

بدات النيابة العامة في الجيزة، اليوم الأحد  التحقيقات في واقعة مقتل شاب على يد سائق سودانى الجنسية كما طلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما أمرت بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجنى عليه، وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية كما أمرت بالتحفظ على سلاح الجريمة وإرسالة للمعمل الجنائي.

وتلقي الرائد حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال جثة أحد الأشخاص شاب في العقد الثاني من عمره يحمل جنسية دولة السودان، مصاب بطعنة نافذة ولقي مصرعه متأثرا بإصابته ومقيم بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص وبسؤال أسرة المتوفي أفادت بقيام سائق يحمل نفس الجنسية بالاعتداء على المتوفي بسلاح أبيض في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات سابقة منذ شهر نشبت بين المتهم وشقيق المتوفي وتجددت بين المتهم والمتوفي.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة وباستهداف المتهم بمأمورية أمنية برئاسة الرائد مصطفي الدكر معاون أول مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، أسفرت عن ضبطه والسلاح المستخدم في الجريمة، وتم اقتياده الي ديوان القسم.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

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