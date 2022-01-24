الإثنين 24 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بدء فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى السعودى «مرجان- 17»

التدريب البحرى المشترك
التدريب البحرى المشترك

انطلقت فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى السعودى "مرجان- 17"، والذى تجرى فعالياته بالمملكة العربية السعودية، ويستمر لعدة أيام، ويأتى فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية والسعودية.

ويتضمن التدريب عقد العديد من المحاضرات النظرية والمؤتمرات التدريبية، كذلك تنفيذ العديد من البيانات العملية والأنشطة، منها تنفيذ عدة رمايات تكتيكية للقوات الخاصة البحرية لكلا الجانبين بمختلف الأسلحة الصغيرة، وكذا تنفيذ رماية مدفعية «سطح سطح» على هدف سطحي، وتنفيذ رماية «سطح جو» على هدف جوي، وتنفيذ تشكيلات إبحار. 

ويهدف التدريب إلى تعزيز التعاون المشترك بين القوات البحرية لكلا البلدين، وتوحيد المفاهيم العملياتية بين الجانبين فى أساليب وطرق تنفيذ المهام البحرية ضد التهديدات المختلفة، وتدريب أطقم الوحدات البحرية على مهام الحروب البحرية المختلفة ومهام القوات الخاصة، بما يسهم فى رفع الكفاءة القتالية للقوات البحرية لكلا البلدين الشقيقين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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