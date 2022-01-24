الإثنين 24 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نقابة البترول تهنئ وزير الداخلية ورجال الشرطة بعيد الشرطة

محمد جبران رئيس النقابة
محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول

هنأ محمد جبران، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجميع الشعب المصري بمناسبة حلول الذكرى الـ70 لأعياد الشرطة المصرية، والذكرى الحادية عشرة لثورة 25 يناير، متوجها فيها بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن العاملين بقطاع البترول بأسمى التهاني وأصدق التمنيات، بهاتين المناسبتين التاريخيتين.

وذكر محمد جبران، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، أن رجال الشرطة المصرية تصدوا في هذا اليوم منذ 70 عاما للمستعمر البريطاني، وأعلنوا عن  أن سلاحهم هو عرضهم وبدلتهم الميري هي شرفهم، ولقنوا المستعمر البريطاني درسا لم ولن ينساه، كما أنه في مثل هذا اليوم أيضا منذ 11 عام قامت ثورة 25 يناير والتى أكدت  وعى وإرادة الشعب المصرى العظيم فى رسم خريطة مستقبل وطنه؛ من أجل أن ينعم بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

كما قدم رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر التهنئة للواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، معربًا فيها عن خالص تهانيه لهيئة الشرطة من ضباط وضباط صف وجنود بهذه المناسبة التاريخية التى تؤكد بكل جلاء ووضوح وصدق أسمى وأروع معانى البطولة والفداء والعطاء فى سبيل الحفاظ على أمن الوطن وأمان المواطن.

وأكد جبران أن هذه كانت وما زالت هى عقيدة الشرطة المصرية التى نحتفل بعد أيام بعيدها تقديرا وتكريما لرجال الشرطة الذين يواصلون العمل ضد رءوس الإرهاب والتطرف ويضحون بأرواحهم دفاعا عن أمن مصر وأمن شعبها فتحية لرجال الشرطة المصرية في عيدهم من جميع أبناء الشعب المصرى بصفة عامة وقيادات وأعضاء النقابة العامة والعاملين بقطاع البترول بصفة خاصة.

النقابة العامة للعاملين بالبترول الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري رجال الشرطة المصرية ثورة ٢٥ يناير

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيد الشرطة.. ذكرى وطنية مصرية

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