أول تعليق من وزير التعليم بشأن صعوبة امتحان الكيمياء لطلاب أولى ثانوى

علّق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما تم تداوله بشأن صعوبة امتحان مادة الكيمياء لطلاب الصف الأول الثانوي، قائلًا، في تعليق له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «هذه امتحانات ليست قومية موحدة ولكنها امتحانات على مستوى المدرسة، وبالتالي لا توجد شكوى جماعية ولا داعِ للتعميم».

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، موضحة أنه تم توجيه المديريات بضرورة الالتزام بالمواصفات الامتحانية التي وضعها المركز القومى للامتحانات عند وضع الأسئلة للطلاب النظاميين والمنازل.



وشددت على منع قيام المعلمين للامتحانات للصفوف التى يدرسون بها، موضحة أن الاختبارات يتم وضعها تحت إشراف الموجهين الأوائل في الإدارات التعليمية.



وأشارت «التعليم» إلى أنه تقرر أن يجيب الطلاب عن الأسئلة فى نفس ورقة الامتحان مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سرية أثناء أعمال التصحيح.



وبالنسبة لمسألة تصوير وطباعة الأسئلة، فوجهت الوزارة بتصوير الامتحانات داخل الإدارات التعليمية أو المدارس، على أن يتم تشكيل لجنة برئاسة مدير المدرسة تكون مسئولة مسئولية كاملة عن سرية الامتحانات، كما وجهت بتشكيل لجنة للنظام والمراقبة داخل كل مدرسة تكون مسئولة عن الامتحانات حتى إعلان النتيجة.