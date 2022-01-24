الثلاثاء 25 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أحد سكان «زرابي أسيوط»: وتيرة الأعمال تنجز سريعًا بتوجيهات الرئيس

أحمد لبيب
أحمد لبيب

قال أحمد لبيب، أحد السكان القدامى بقرية الزرابي بأسيوط إن نشأته ونشأة أجداده كانت فيها وكانوا يعانون من تهالك البنية التحتية، وعدم وجود المرافق العامة كشبكات الصرف الصحي، ومياه الشرب، والكهرباء، والغاز الطبيعي:" كنا نعيش حياة غير آدمية بين القمامة، والتهالك الشديد للمنازل، وتلاشي البنية التحتية وتردي الخدمة الصحية في المستشفيات الحكومية، والوحدات الصحية، وكانت حياة كريمة طوق النجاة الذي منا نرجوه من الله".

وتابع أن الرئيس السيسي دعم جميع الأسر الفقيرة في القرية، حيث وفر لهم مقرات كثيرة لتوزيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة على جميع الأفراد والأسر التي كانت تعاني خلال السنين الماضية من عدم وجود منظومة متكاملة تعمل على رعاية الصغير قبل الكبير.

وأضاف أن القائمين على مبادرة «حياة كريمة» في القرية يتعاونون بشكل كبير حتى يتم الانتهاء من عمليات التطوير التي تم البدء فيها، مثل إنشاء وحدة خاصة بالاسعاف، ومجمع خدمي كبير يكون صرح عظيم يتبهاهى بيه الأجيال القادمة.

وأكد أحد المستفيدين من «حياة كريمة»، أن المرافق الأساسية من غاز طبيعي وصرف صحي يسير بشكل تنفيذي سريع، الأمر الذي جعل جميع أقاربي يقررون أفضلية السكن في القرية، مقارنة بقبل بدء مبادرة «حياة كريمة» الذي كانت الأوضاع تضطرهم لترك القرى سعيا لمعيشة أفضل في المدينة، حتى جاء السيسي بقيادته الحكيمة التي جعلت جميع أفراد المجتمع يشعرون بالمساواة والنهوض الحقيقي.

موجهًا الشكر للعمال القائمين على المبادرة الرئاسية بالقرية، لعملهم المتواصل، لإنجاز المشروعات وفق الخطة الزمنية المقررة، مؤكدًا أن الأهالي تساند المبادرة وتفق إلى جوارهم، لأنهم يعملون من أجلهم:" العمال بيشتغلوا بجد كبير وده كله بفضل توجيهات الرئيس السيسي الذي يعمل طوال الوقت".

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اسيوط الصرف الصحي عبد الفتاح السيسي مياه الشرب كهرباء حياة كريمه صرف صحي

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