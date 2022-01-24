حبس متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم

قررت النيابة العامة، حبس متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، والنصب عليهم بزعم توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.

وتبين من التحريات الأمنية، ممارسة المتهم نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر لبعض الدول الأجنبية، للعمل بها والاستيلاء على أموالهم بزعم مقدرته على تسفيرهم، وتوفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من المبلغين بزعم تسفيرهما بإحدى الدول الأجنبية وتوفير فرصة عمل لهما بها – على خلاف الحقيقة - وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وكشفت التحريات صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقه بالنصب والاحتيال على المبلغين والعديد من المواطنين بزعم مقدرته على معاونتهم فى الحصول على تأشيرات وعقود عمل بدول أجنبية، والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل بالخارج، واستولى منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بمقدرته على توفير عقود عمل لهم بالخارج، وممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج ، والاستيلاء على أموالهم من خلال شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج دون الحصول على تراخيص من الجهات المعنية واتخاذها مسرحاً لمزاولة نشاطه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص بإنشاء كيان تعليمى "أكاديمية للدراسة بالخارج #بدون_ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة أول بنها بالقليوبية ، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج لاستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية ، بالإضافة إلى زعمه الحصول على الدكتوراه فى العديد من المجالات ، والإعلان على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت بأن الأكاديمية المشار إليها حاصلة على وكالة رسمية للعديد من الجامعات الأجنبية بالعديد من دول العالم "خلافاً للحقيقة" والتحصل على على مبالغ مالية نظير ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهداف وضبط المذكور ، وبتفتيش مقر الكيان التعليمي المشار إليه أمكن ضبط (عدد من جوازات السفر لأشخاص مختلفة – أكلاشيه يحمل اسم الأكاديمية المشار إليها – مجموعة من المستندات الخاصة راغبي السفر للخارج بقصد الدراسة – مجموعة من الإعلانات الخاصة بالأكاديمية – مبالغ مالية عملات "وطنية وأجنبية" – 3 هواتف محمولة) ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.