لصناعة مفرقعات.. استكمال محاكمة شقيق فني في «مجلس وزراء الإخوان» غدا

تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، غدا الثلاثاء، إعادة اجراءات محاكمة المتهم راضي شحاته والمحكوم عليه بالسجن 10 سنوات وشقيق المتهم رامي شحاته، فني هندسي في مجلس وزراء الإخوان، المحكوم عليه بالإعدام في القضية رقم 598 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ،مدينة نصر اول ، والمقيدة برقم 51 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، و محمود زيدان، وأمانة سر أحمد صبحي.

و كشف أمر الإحالة أن المتهمين في غضون عام 2014 في دائرة قسم مدينة نصر اول، انضما إلى جماعة أسست على خلاف الدستور وأحكام القانون تهدف إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور، والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين شرعا في استعمال عبوات مفرقعة، استعمالا من شأنه تعريض حياة المواطنين للخطر، و تسبب انفجارها في موت مواطن.

وأشار أمر الإحالة إلى قيام المتهمان بصناعة عبوات مفرقعة، لاستخدامها في استهداف الأشخاص والمنشآت العامة والشرطية تحقيقا لاهداف اإرهابية.