الإثنين 24 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير خارجية الصومال يبحث مع وفد فرنسي تعزيز العلاقات الثنائية

وزير الخارجية الصومالي
وزير الخارجية الصومالي عبدي سعيد موسى

بحث وزير الخارجية الصومالي عبدي سعيد موسى علي، في العاصمة مقديشيو، مع وفد فرنسي برئاسة مدير إفريقيا بوزارة الخارجية الفرنسية كريستوف بيغوت، تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات التنمية.
واستعرض الجانبان - خلال اللقاء وفقا لوكالة الأنباء الصومالية اليوم الاثنين - الوضع العام في منطقة القرن الإفريقي ومكافحة الإرهاب.
من جهة أخرى، وصل سفير الولايات المتحدة الجديد لدى الصومال لاري اندري اليوم إلى مقديشيو.
وقالت السفارة الأمريكية لدى مقديشيو عبر صفحتها على تويتر، إن اندري "حريص على العمل مع الحكومة الصومالية وشعبها".
وعين الرئيس الأمريكي جو بايدن في أبريل الماضي لاري اندري سفيرا جديدا للولايات المتحدة في الصومال.
وعمل لاري اندري سفيرا للولايات المتحدة في جيبوتي وموريتانيا، وكان انضم إلى وزارة الخارجية الأمريكية عام 1990.

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