محافظ مطروح يستقبل سفير إندونيسيا بالقاهرة والوفد المرافق له

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، السفير لطفي رؤوف، سفير إندونيسيا بالقاهرة والوفد المرافق له وذلك في الديوان العام لمحافظة مطروح.

وأبدى سفير إندونيسيا بالقاهرة إعجابه الشديد بمحافظة مطروح عامة وواحة سيوة خاصة، مقدمًا التهنئة لمحافظ مطروح على نجاح المهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية بسيوة والتنسيق والترتيب اللائق به.

وأشار إلى أن إندونيسيا تأتي كأولى الدول المستوردة للتمور المصرية مع عمق العلاقات المصرية الإندونيسية، منذ استقلال إندونيسيا في عام 1945، مشيدًا بجهود التنمية بمصر ومكانتها المرموقة بالمنطقة مع نجاح الجهود الاقتصادية للقيادة السياسية المصرية وعدم تأثرها خاصة في ظل جائحة كورونا.

ورحب اللواء خالد شعيب، بضيف المحافظة والوفد المرافق له خلال زيارته الأولى لمطروح، مع تمنياته له بالتوفيق في عمله بمصر، مؤكدًا عمق العلاقة بين مصر وإندونسيا التي تربينا عليها منذ الصغر مع مؤتمر باندوج.

وتابع أن منتدى شباب العالم تم إقامته بشرم الشيخ في أقصى الشمال الشرقي في منتصف شهر يناير وأقيم المهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية بسيوة في أقصى الجنوب الغربي، بالإضافة إلى جهود التنمية مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي المبنية على طرق علمية لتؤتي ثمارها مع تحقيق الاستقرار رغم جائحة كورونا.

وأضاف محافظ مطروح أن المحافظة تعد ثاني أكبر محافظات الجمهورية مساحةً، وتتكون من ٨ مدن منها ٧ ساحلية وسيوة بالجنوب، وتحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية المصرية حيث تعد قاطرة للتنمية بما تحظى به من إمكانيات ومقومات تنموية واستثمارية في كافة المجالات زراعية وصناعية وسياحية وغيرها.

وأوضح أنه تم إقامة العديد من المشروعات القومية منها مدينة العلمين الجديدة، كبكورة للمدن الحديثة التي ستليها مدن أخرى بمطروح بما تضمه من منشآت وأبراج وجامعات وطرق وإسكان وغيرها، وتطوير منفذ السلوم البري كبوابة مصر الغربية، بالإضافة إلى المنفذ البحري بميناء جرجوب بالنجيلة، والطرق والمحاور القومية الجديدة كطريق وادي النطرون العلمين ومحور الضبعة روض الفرج.

ولفت إلى أنه جارِ إنشاء مشروع القطار السريع العين السخنة مطروح، بما تضيفه الطرق البرية والبحرية والسكة الحديد كبنية تحتية وإحدى أهم مقومات وفتح مزيد من آفاق التنمية، حيث تأتي مطروح ضمن ٢٧ محافظة تتم بها مشروعات قومية مع اهتمام القيادة السياسية بالنهوض بها وتنميتها بمشروعات غير مسبوقة، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير قرى الريف المصري ضمن مبادرة "حياة كريمة" وتوفير مزيد من الخدمات للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.