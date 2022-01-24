الإثنين 24 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن»: علاج 37656 مريض إدمان من أبناء القاهرة

انت أقوى من المخدرات
انت أقوى من المخدرات

استعرض عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، اليوم الاثنين، الأنشطة التي نفذها الصندوق بمحافظة القاهرة على مدار العام الماضى، حيث تم تقديم الخدمات العلاجية مجانا لـ 37656 مريض إدمان من أبناء المحافظة بالتعاون مع المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن " 16023"، في الوقت الذي شهدت فيه الشوارع الرئيسية والأحياء بمحافظة القاهرة  وضع لافتات وصور حملة "أنت أقوى من المخدرات".

وأكد مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن إجمالى عدد مرضى الإدمان المستفيدين من الخدمات العلاجية على مستوى الجمهورية بلغ 143 ألف مريض "جديد ومتابعة "خلال العام الماضى، كما تم تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التوعوية عن أضرار الإدمان في 300 مدرسة و50 مركز شباب، بالإضافة إلى سائقي الحافلات المدرسية.

وتابع، مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه تم الكشف على 8436  ألف سائق مهني على الطرق السريعة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، كذلك استهداف 1000 قيادة جديدة من الشباب وضمهم لرابطة متطوعى الصندوق ليصل إجمالى عدد المتطوعين على مستوى الجمهورية الى 32 ألف شاب وفتاة.

وأكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد المراكز العلاجية بلغ 28 مركزًا بـ 17 محافظة حتى الآن، بعد أن قام رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بافتتاح 3 مراكز علاجية جديدة في محافظات البحر الأحمر ومطروح وبورسعيد، وأيضًا تم افتتاح مركز للخط الساخن بمستشفى سوهاج للصحة النفسية، حيث تنوعت الخدمات المقدمة ما بين مكالمات للمشورة والمتابعة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي.

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