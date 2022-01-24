مراجعة قواعد اللغة الإنجليزية لطلاب الصف الثانى الثانوى

قبل امتحان الغد..

يستعد طلاب الصف الثاني الثانوي لأداء امتحان اللغة الإنجليزية غد الثلاثاء، وتنشر "الدستور" في التقرير التالي، مراجعة لجميع قواعد اللغة الإنجليزية للصف الثاني الثانوي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، حيث قالت إنه تم توجيه مديريات التربية والتعليم بضرورة الالتزام بالمواصفات الامتحانية التي وضعها المركز القومي للامتحانات عند وضع الأسئلة للطلاب النظاميين والمنازل.

وشدد قطاع التعليم العام على منع قيام المعلمين للامتحانات للصفوف التي يدرسون بها، موضحة أن الاختبارات يتم وضعها تحت إشراف الموجهين الأوائل فى الإدارات التعليمية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه تقرر أن يجيب الطلاب عن الأسئلة في نفس ورقة الامتحان، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على السرية أثناء أعمال التصحيح.

وفيما يخص تصوير وطباعة الأسئلة، وجهت الوزارة بتصوير الامتحانات داخل الإدارات التعليمية أو المدارس على أن يتم تشكيل لجنة برئاسة مدير المدرسة تكون مسئولة كاملًا عن سرية الامتحانات، كما وجهت بتشكيل لجنة للنظام والمراقبة داخل كل مدرسة تكون مسئولة عن الامتحانات حتى إعلان النتيجة.

ونبَّه قطاع التعليم العام لتشكيل لجنة من المعلمين داخل كل مدرسة تكون مسئولة عن تقدير أوراق إجابات تحت إشراف الموجهين الأوائل بالإدارات التعليمية، على أن تعلن نتائج الطلاب فى شكل تقديرات، كما أن لمديري الإدارات التعليمية اتخاذ اللازمة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة بكل مدرسة.

وكان وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، قد أعلن في بداية الأسبوع عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ورقيًا بالكامل داخل المدارس وليست إلكترونية، على أن تمثل أسئلة الاختيار من متعدد 70% من الامتحان والأسئلة المقالية 30%.