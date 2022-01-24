«طنطا للزيوت والصابون»: حققنا 3 مليارات جنيه إيرادات سنوية

تعتزم شركة طنطا للزيوت والصابون التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ضخ استثمارات بقيمة 50 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل 2022/2023.

وقال المهندس إبراهيم خطاب رئيس مجلس إدارة شركة طنطا للزيوت والصابون، إن الخطة الاستثمارية بالنسبة للزيوت تتلخص في وجود خطة استخلاص إكسبلور للزيت الحار وزيت الزيتون بتكلفة استثمارية 10 ملايين جنيه.

وبالنسبة للمياه، أشار إلى وجود خط إنتاج لعبوات المياه بتكلفة استثمارية بنحو 35 مليون جنيه، لتلبية احتياجات السوق خلال العام المالي 2022/2023 و2023 /2024.

ولفت إلى أن الشركة تقوم بإنتاج الزيوت بأنواعها زيت عباد شمس وزيت الذرة، منوها إلى أن أهم ما يميز الشركة زيت بذرة القطن والزيت التمويني والزيت الحار والكتان، بجانب إنتاج السمن النباتي والشورتيننج الخاص بالمخبوزات.

وأوضح أن طنطا للزيوت هي الشركة الوحيدة في القطاع العام المستمرة، حيث أن إيرادات الشركة تصل إلى 3 مليار جنيه سنويا، كما حققنا 91 مليون جنيه أرباح خلال العام المالي الماضي رغم زيادة الأسعار.

وأشار خطاب إلى أننا قمنا بتعميق روح الولاء والانتماء للعاملين، ولذلك حققنا مكاسب ونعمل على مزيد من التطوير خلال العام المالي الجاري، منوها إلى أنه مع خطة إعادة التأهيل سيتم استخلاص بذرة الزيتون من خلال عمل وحدة جديدة في الموازنة الجديدة 2022/2023 بتكلفة حوالي 10 مليون جنيه.

وأوضح أنه سيتم اقتراحها خلال اجتماع مجلس الجمعية العمومية وسيتم الحصول على الموافقة بالبدء، مشيرا إلى أن مصنع طنطا سيكون مستمرا تحت شجرة طنطا للزيوت والصابون بمساحة 34 فدان.

ولفت إلى أنه يوجد مصنع للمياه من أحسن وأجود مصانع المياه حاصلا على شهادة من سلامة الغذاء، حيث يتم إنتاج قارورات سعة 19 و11و7 لتر، بجانب زجاجات زنة لتر ونص و660 مللي.

وأشار إلى أننا قمنا بعمل مناقصة لخط إنتاج جديد تحديث للزجاجة 660 مللي، بجانب أنه سيتم تسجيل علامة تجارية بيورتي للشركة بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ووزارة التموين.

ولفت إلى أننا ننتج حوالي 150 ألف كرتونة من المياه، ونستهدف زيادتها إلى 300 ألف كرتونة مع خط الإنتاج الجديد، حيث يوجد خط إنتاج واحد الزجاجات 1.5 و660 مللي وخط إنتاج قارورة.

ولفت إلى أنه يوجد لدينا نحو 6 انواع من الزيوت، والسمنة بجميع أنواعها، وعن الصابون يوجد صابون النابولسي والتواليت الكرنفال وصابون الجلسرين بكافة الأنواع كما يوجد صابون السائل الشاور والصابون السائل الديتول والمياه بأنواعها، لافتا إلى أنه تم التطوير الشركة بشكل كبير.

وأشار إلى وجود البئر في شركة طنطا ووجود توليفة معادن مياه طبيعية في طنطا لم توجد في مصر كلها.

وأشار إلى وجود خط إنتاج الزيت ينتج 500 طن يوميا من الزيت وتكرير مستمر، منهم 450 زيت تمويني، بجانب 50 طن زيت حر زيت عباد وزيت بذرة وزيت خليط وخط إنتاج سمن بناتي بطاقة إنتاجية 50 طن يومي، ويقوم بعمل الشورتننج زنة 25 كيلو للمخابز، ومن الممكن 4 و10 كيلو في الشورتنتنج، وزنة 14 كيلو و11 كيلو والـ700 جرام ايجي، بجانب عمل برطمان صغير زنة 750 مللي.

وأما بالنسبة للصابون، أوضح أنه يتم إنتاج الصابون التواليت كرنفال 125 و150 وصابون نابولسي الفردوس من أجود أنواع الصابون للشعر، ونقوم بتصديره للسودان ولإفريقيا، منوها إلى أنه يتم إنتاج حوالي 1500 طن سنوياً.

وعن الصادرات، لفت إلى أن قيمة الصادرات تصل إلى 25 مليون جنيه سنويا، وخاصة بذرة القطن لماليزيا واندونيسيا وعباد الشمس لرواندا، ونصدر للسودان الصابون النابولسي الفردوس والتواليت الكرنفال.

وأوضح أن أهم ما يميز الشركة عملية استخلاص البذور الزيتية، نستخلص بذرة عباد الشمس، حيث يوجد إكسبلور لاستخلاص عباده الشمس، ونستخلص بذرة فول الصويا، القطن بكميات كبيرة حوالي 100الف أردب في السنة.

وأوضح أن زيت بذرة القطن لا يوجد مثله الا هنا فهو من أحلى زيوت البذرة وأيضا لدينا زيت ذرة بيور، لافتا إلى مشروع مستقبل مصر والذي يكون في الضبعة 1.2 مليون بدأ يتسم استثمار من نصف مليون فدان في المحاصيل الزيتية وأيضا في الوادي الجديد وتوشكى.

وأشار إلى أن شركة طنطا تعاقدت معهم على 20 ألف طن عباد بذرة و50 ألف طن صويا، ونستطيع استخلاصهم في الشركة.

وأوضح أن الشركة تستخلص بذرة القطن كله محليا والصويا المحلي حوالي 10 آلاف العام الجاري و15 ألف السنة الماضية، حيث كانت الكمية قليلة حيث مثلت 50%، وأن زيت الصويا يوجد بكميات كبيرة نظرا لأنه يتم الحصول منه على حوالي 75% من الزيت التمويني، ولذلك تكون الكميات كبيرة، حيث يتم استخلاصه ويتم الحصول منه على الزيت ويتم إنتاجه، منوها إلى أنه خلال عامين أو 3 سنوات يكون لدينا من 25 إلى 30% من استهلاك مصر، وبعد ذلك نخطط في الحصول على عقد كامل.

ولفت إلى أننا قادرون على تغطية الاستهلاك، منوها إلى وجود منافذ من المجمعات الاستهلاكية تأخذ نحو 60% من الإنتاج.

وأكد أن زيوت الشركة تتسم بالجودة عالية وبسعر أقل، حيث نقوم بمضاهاة أسعار الزيت بالسوق الحر، وبسعر أقل، حيث أن سعر زجاجة الزيت زنة لتر بسعر 27 جنيه، وبالسوق الحر تكون بسعر 30 جنيه، ويتم بيع زيت الذرة بالسوق الحر بسعر 40 جنيه، في حين يتم بيعها في الشركة بسعر 31 جنيه، وتباع زجاجة المياه بسعر 1.5جنيه، في حين يسجل سعرها نحو 3 جنيه بالسوق الحر.

وأكد أن أهم مايتطرق إليه المستهلك الجودة، منوها أن السوق عبارة عن رض وطلب وجودة ويتحكم فيه الجودة والسعر وذوق المستهلك، منوها إلى أننا قمنا بتغيير شكل الزجاجة وبعض التغييرات عليها للوصول إلى المستهلك.

وأكد أن الفترة الماضية نظرا لارتفاع سعر النقل والحاويات بجانب الإجراءات الاحترازية، جعل وسيلة النقل مرتفعة، حيث الحاوية التي كانت ب2000 دولار وصلت إلى أكثر من 12 ألف دولار، منوها إلى صعوبة التصدير خلال الفترة الماضية نظرا لارتفاع التكلفة.

وأشار إلى أنه يتم شراء أعلاف الذرة والصويا المستورد في أيام الموسم حيث يكون السعر منخفضا، وبالتالي نقوم بشراء البذرة أيضا فترة انخفاض السعر خلال موسم الإنتاج.

وأشار إلى أنه رغم ارتفاع الأسعار عالميا، إلا أن وزارة تقوم بشراء الزيت محليا وخارجياً، لتموين مخزون استراتيجي والعمل على ضبط الاسعار، حيث يوجد لدينا احتياطي استراتيجي من الزيت يكفي 6 شهور، حيث يتوفر لدى الشركة مخزون بنحو 21 ألف طن زيت، 72 ألف طن في المحطة.

وعن استعداد رمضان، أشار خطاب إلى أن الشركة قامت بالاستعداد منذ منتصف شهر 12 قمنا من أجل تلبية المطلوب من الزيوت والصابون.

ولفت إلى أنه تم تجهيز نحو أكثر من مليون صفيحة سمنة زنة 700 جرام صافي سمن نباتي صافي لايجي اوبن صافي بسعر 23 بتخفيضات 4 جنيه عن السعر الحر، وعبوات لتر و900و800 و700و600 مللي زيت استعدادا لشهر رمضان.

ولفت إلى تجهيز شنط رمضان حيث من المستهدف طرح 30 ألف شنطة رمضانية، بتخفيضات 25 إلى 30%، لافتا إلى بدء التوزيع والاستعداد بشكل كامل خلال شهر رجب المقبل.

وعن أسعار الزيوت عالميا، توقع استمرار الزيادات حتى شهر ابريل المقبل، ثم تبدأ الأسعار في التراجع ولكن لدينا احتياطي يكفي حتى يونيو المقبل، مشيرا إلى أن أسعار الزيوت بالشركة تكون مخفضة خلال رمضان بنحو 4 إلى 5 جنيهات عن السوق.