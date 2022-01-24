الإثنين 24 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

مالا تعرفه عن أعراض أوميكرون

أوميكرون
أوميكرون

نستعرض لكم فى هذا التقرير أعرض أوميكرون متحور كورونا الجديد، عندما يتعلق الأمر بتشخيص العدوى ، يحتاج المرء إلى مراقبة الأعراض الخاصة بالمتحور الجديد "أوميكرون"  ومن المعروف أن متغير OMICRON يؤثر على العديد من أجزاء الجسم بدءًا من العين إلى القلب والدماغ أيضًا، ومع ذلك، وفقًا للخبراء ، يمكن أن تظهر بعض العلامات في الأذنين أيضًا.

ووفقًا لموقع timesnownews من المعروف أن هذا المتغير ينتشر بوتيرة أسرع من المتحورات الأخرى من الفيروس، مع الحد الأدنى من الاتصال، ويعتبر محصنًا من اللقاحات أيضًا، على الرغم من أنه من المعروف أن OMICRON يسبب التهابات خفيفة فقط ، إلا أنه يجعل الناس عرضة للخطر، والأسوأ من ذلك ، تختلف أعراض عدوى OMICRON عن أعراض COVID-19 التي تشمل فقدان التذوق والشم والحمى والأنفلونزا، وسط هذا ، اكتشف فريق من الخبراء في جامعة ستانفورد أعراضًا جديدة لهذه العدوى. 

ما هي أعراض أوميكرون OMICRON؟

اختبر الخبراء في جامعة ستانفورد نموذجًا للأذن الداخلية للمرضى المصابين بفيروس COVID لفهم كيفية تأثير الفيروس على النظام. اكتشفوا أن المرضى يشكون أيضًا من آلام في الأذن وإحساس بالوخز في الداخل - وهو أحد الأعراض التي لم يتم ربطها بالفيروس بعد. إذا كنت تعاني من ألم في الأذن ، أو رنين ، أو صافرة ، أو وخز في الأذن ، فقد تكون هذه إشارة لإجراء اختبار فيروس كورونا. والأسوأ من ذلك ، أن هذا يظهر أكثر في المرضى الذين تم تطعيمهم بالكامل.

إلى جانب ذلك ، تشمل الأعراض الأخرى لمتغير OMICRON ما يلي:

  • قشعريرة
  • حكة الحلق
  • الام الجسم
  • ضعف
  • التقيؤ
  • تعرق ليلي
  • حمى خفيفة إلى شديدة
  • سعال
  • سيلان الأنف
  • إعياء
  • صداع الراس

رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر.. وأعراض أوميكرون

وشددت الدكتورة كونستانتينا ستانكوفيتش على المرضى الذين يخضعون للفحص في أسرع وقت ممكن في حالة مواجهة مشاكل تتعلق بالصوت والسمع، إذا تم تجاهلها أو تركت دون علاج لفترة طويلة ، فقد تؤدي العدوى إلى فقدان السمع.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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